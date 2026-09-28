Liga de Dorrego: Monte empató y se quedó con toda la ventaja deportiva

Atlético Monte Hermoso se aseguró la ventaja deportiva tras empatar ante Independiente de Coronel Dorrego 2 a 2, en el marco de la 27ª fecha del torneo oficial "70ª Aniversario del Club Villa Rosa " que organiza la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego.

El elenco conducido por Martín Sangronis se hizo inalcanzable a falta de tres jornadas y, a menos, estará en la gran definición si es que no se queda con el siguiente tramo.

Por su parte, el escolta ahora es Ferroviario, que vapuleó a Independiente de Coronel Pringles por 7 a 0 como visitante.

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En tanto, Alumni de Coronel Pringles dio el campanazo y goleó como huésped a SUPA 6 a 3.

Resultados:

--Independiente CD 2 (Nicolás La Petra y Leandro Jeva), Atlético Monte Hermoso 2 (Jonathan Fernández --foto-- y Nicolás Lozano).

--Villa Rosa 4 (Facundo García --2--, Joaquin Maiquez y Kevin Farret), Club de Pelota 0.

--Atlético Ventana 4 (Bruno Sánchez --2--, Matias Sonzini y Tomás Tartuferri), Suteryh 4 (Elías Folasco, Tiziano Gonzalez, Alex Plattner y Ramón Lindner).

--SUPA 3 (Yago Sabanés, Ezequiel Nanco y Silvio Giménez, en contra), Alumni CP 6 (Abraham Yáñez --2--, Kevin Pérez, Benjamín Bertelly, Matias Ortelli y Mariano Barrios).

--Porteño de Saldungaray 2 (Alejandro Delorte y Nicolás Restivo, de penal), Progreso 0.

--Independiente CP 0, Ferroviario 7 (Juan Pablo Schefer, Sergio Lindner --2--, Francisco De Abajo, Gonzalo Rupell, Gianfranco Crisci y Julián Maciale).

--Almaceneros CP 1 (Juan Pedro Aletto), San Martín CD 2 (Benjamín Caballin --2--).

--Divisorio 2 (Bautista Acosta y Thiago Walter), Esperanza 0.

POSICIONES

1º) Monte, 76 puntos; 2º) Ferroviario, 66; 3º) SUPA, 64; 4º) Suteryh, 58; 5º) Porteño, 51; 6º) Independiente CD, 49; 7º) Atlético Ventana, 37; 8º) Alumni, 36; 9º) Progreso, 33; 10º) Villa Rosa, 32; 11º) San Martín y Almaceneros, 27 ; 13º) Independiente CP, 22; 14º) Esperanza, 14; 15º) Divisorio, 13 y 16º) Club de Pelota, 7

Goleadores: Yago Sabanés (SUPA), 34 goles; Matías Martin (Atlético MH), 32; Benjamín Fernández, (Atlético MH) 23; Gianfranco Crisci (Ferroviario), 21; Nicolás Restivo (Porteño), 19.