Liga Sureña: Bernasconi y Pampero se clasificaron y Gimnasia ganó otro clásico
La Verde festejó por partida doble y La Estrella sacó chapa de visitante. El Lobo derrotó a Argentino en el derby de Darregueira. Además, un arquero se anotó en la red ajena.
Bernasconi, que festejó en el clásico, y Pampero de Guatraché ya se metieron en los playoffs, tras jugarse la 4ª fecha de la Copa de la Liga en la Sureña.
La Verde venció como visitante a Sportivo y Cultural de General San Martín por 1 a 0 y festejó por partida doble.
Por su parte, La Estrella sumó de a tres en General Campos y aseguró su pasaje.
Además, Gimnasia se quedó con otro clásico al vencer a Argentino como visitante 2 a 1.
Y en Villa Iris, el arquero Santiago Domitrovich marcó un gol para Rampla Juniors --con un tiro desde su propio campo-- en el empate ante Villa Mengelle 2 a 2.
Resultados
--Zona A: Club Darregueira 1 (Cristian Masso), Social Colonial 2 (Nicolás Chamorro --2--) y Argentino 1 (Agustín Bignet), Gimnasia 2 (Joaquín Noel y Maximiliano Morettini),
--Zona B: Rampla Juniors 2 (Ernesto San Martín y Santiago Domitrovich), Villa Mengelle 2 (Ignacio Tourn y Tomás Matir) e Independiente 0, Unión de Villa Iris 0.
--Zona C: Huracán 1 (Alcides Abregú), Deportivo Alpachiri 0.
--Zona D: Unión de Campos 0, Pampero 1 (Alexis Blanco).
--Interzonal: Sportivo y Cultural 0, UD Bernasconi 1 (Ezequiel Pescara).
Las tablas