Liga Sureña: Bernasconi y Pampero se clasificaron y Gimnasia ganó otro clásico

Bernasconi, que festejó en el clásico, y Pampero de Guatraché ya se metieron en los playoffs, tras jugarse la 4ª fecha de la Copa de la Liga en la Sureña.

La Verde venció como visitante a Sportivo y Cultural de General San Martín por 1 a 0 y festejó por partida doble.

(Foto: gentileza Zoe Cisneros).

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Por su parte, La Estrella sumó de a tres en General Campos y aseguró su pasaje.

Además, Gimnasia se quedó con otro clásico al vencer a Argentino como visitante 2 a 1.

Y en Villa Iris, el arquero Santiago Domitrovich marcó un gol para Rampla Juniors --con un tiro desde su propio campo-- en el empate ante Villa Mengelle 2 a 2.

Resultados

--Zona A: Club Darregueira 1 (Cristian Masso), Social Colonial 2 (Nicolás Chamorro --2--) y Argentino 1 (Agustín Bignet), Gimnasia 2 (Joaquín Noel y Maximiliano Morettini),

--Zona B: Rampla Juniors 2 (Ernesto San Martín y Santiago Domitrovich), Villa Mengelle 2 (Ignacio Tourn y Tomás Matir) e Independiente 0, Unión de Villa Iris 0.

--Zona C: Huracán 1 (Alcides Abregú), Deportivo Alpachiri 0.

--Zona D: Unión de Campos 0, Pampero 1 (Alexis Blanco).

--Interzonal: Sportivo y Cultural 0, UD Bernasconi 1 (Ezequiel Pescara).

Las tablas