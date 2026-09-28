Liga de Villarino: Fortín le sacó un empate a Agrario y ahora manda Juventú

Goleó y ahora manda. Juventud Unida está arriba de todos por diferencia de gol.

Juventud Unida de Algarrobo aprovechó el empate de su clásico rival Juventud Agraria y quedó --por diferencia de gol-- como puntero del certamen Clausura de la Asociación de Fútbol de Villarino, tras jugarse la 10ª y anteúltima fecha.

El elenco que conduce el "Pelado" Contreras goleó en casa a Barrio Africa por 9 a 0, diferencia que le permitió asaltar la cima tras la igualdad de Agrario como local ante Fortín de Pedro Luro1 a 1.

Además, hubo triunfos de Cobolvi (2-1 ante San Adolfo) y de Caza y Pesca (3-1 ante Ferroviario).

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(Foto: gentileza Pedro Stefanazzi-Pasión Deportiva).

En tanto, 12 de Octubre y Social Ascasubi repartieron puntos.

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Lo que viene (11ª fecha)