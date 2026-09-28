Liga de Villarino: Fortín le sacó un empate a Agrario y ahora manda Juventú
El elenco auriverde de Algarrobo agarró la cima tras vapulear a Barrio Africa y aprovechar la paridad de su clásico rival.
Juventud Unida de Algarrobo aprovechó el empate de su clásico rival Juventud Agraria y quedó --por diferencia de gol-- como puntero del certamen Clausura de la Asociación de Fútbol de Villarino, tras jugarse la 10ª y anteúltima fecha.
El elenco que conduce el "Pelado" Contreras goleó en casa a Barrio Africa por 9 a 0, diferencia que le permitió asaltar la cima tras la igualdad de Agrario como local ante Fortín de Pedro Luro1 a 1.
Además, hubo triunfos de Cobolvi (2-1 ante San Adolfo) y de Caza y Pesca (3-1 ante Ferroviario).
En tanto, 12 de Octubre y Social Ascasubi repartieron puntos.
Los marcadores:
La tabla
Lo que viene (11ª fecha)