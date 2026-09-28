“Bravo Milei!”: Elon Musk celebró la desaceleración de la inflación argentina

El empresario Elon Musk volvió a celebrar el rumbo económico argentino, elogiando al presidente Javier Milei por la desaceleración de la inflación en el país desde el inicio de la actual gestión.

En un posteo en la red social X, Musk destacó el menor ritmo en la variación de los precios. Al citar una publicación de la cuenta libertaria Rothmus, el magnate acompañó con un “Bravo Milei!” los datos oficiales del Indec, que señalan una baja de la inflación mensual desde el 25,5% registrado en diciembre de 2023 hasta el 1,7% alcanzado en agosto de 2026.

El posteo difundido atribuía este resultado a la política fiscal del Gobierno nacional, argumentando que la caída de precios responde al fin de la emisión monetaria para cubrir el déficit público.

Tras la reacción de Musk, el presidente Milei reposteó el mensaje expresando: “FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio muchachos...CIAO!”.

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El posteo suma un nuevo capítulo en la estrecha relación diplomática y personal entre Milei y Musk, marcada por reuniones en Estados Unidos, expresiones públicas de interés por invertir en el país y muestras de apoyo mutuas.

En el plano estadístico, el reporte del Indec confirmó que el IPC nacional aumentó 1,7% en agosto, lo que representó el registro mensual más bajo en 14 meses. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 alcanzó el 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,5%.

En paralelo a la desaceleración del índice mensual, el Gobierno admitió en el proyecto de Presupuesto 2027 que el ritmo de baja de la inflación será más lento de lo previsto originalmente, postergando la meta de alcanzar un dígito anual hasta el año 2029.

El nuevo esquema corrigió al alza las estimaciones oficiales. De esta manera, la previsión del IPC para 2026 subió del 10,1% al 29%, la de 2027 ascendió del 5,9% al 18%, y la de 2028 se elevó del 3,7% al 10%. (NA)