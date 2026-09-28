Los pagos con QR y transferencias crecen más del 60% en un año y desplazan al efectivo y las tarjetas

Los pagos con QR y las transferencias siguen ganando popularidad en la Argentina con un crecimiento mayor al 60% en agosto mientras cae el uso del efectivo y las tarjetas físicas, según detalló el informe de pagos minoristas del Banco Central (BCRA).

El reporte refleja una consolidación del ecosistema digital, que desplaza gradualmente al uso de efectivo en cajeros y al plástico tradicional, lo que se evidencia en que el código QR y el cheque electrónico alcanzan récords de participación.

Las operaciones realizadas mediante códigos QR interoperables alcanzaron las 117,2 millones en agosto, lo que representó un incremento del 67,5% interanual, y sumaron $2,9 billones, dando un salto del 62,9% en términos reales.

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Al utilizar dicho medio de pago, el 52,7 % de los usuarios abonó desde cuentas bancarias (CBU) y el 47,3 % restante desde cuentas de pago (CVU). En cuanto a la acreditación, el informe reveló que el 53,8% de los cobros comerciales fue canalizado hacia cuentas de pago, mientras que el 46,2% ingresó a cuentas a la vista.

Las transferencias inmediatas en pesos registraron durante agosto 779 millones de operaciones por un total de $96 billones, lo que representa un salto interanual del 20,3% en cantidad de transacciones y del 5,5 % en montos reales.

En este punto, el reporte destaca el rol central de las billeteras virtuales, precisando que el 76,9% del total de estas operaciones tuvo como origen o destino una CVU. Por su parte, las operaciones de envío de dinero en moneda extranjera alcanzaron 2,2 millones de transacciones por US$3.792 millones, un alza del 43,5% interanual.

Actualmente, operan bajo el sistema regulado por el BCRA un total de 92 billeteras digitales interoperables y 67 aceptadores registrados. Además, el ecosistema de las empresas de pago (PSPCP) reúne a 233 proveedores registrados, administrando 67,3 millones de cuentas de pago y $ 8,9 billones depositados en fondos comunes de inversión de dinero.

La digitalización del crédito y los pagos corporativos también refleja avances significativos. Durante agosto se compensaron 4,8 millones de cheques por $27,5 billones. De ese total, cheque electrónico absorbió el 87,2% del monto compensado ($24 billones) y el 65,6% de las unidades (3,1 millones de cheques). Estas cifras representan un avance interanual de 6 y 7,8 puntos porcentuales respectivamente.

La digitalización del crédito y los pagos corporativos también refleja avances significativos. Durante agosto se compensaron 4,8 millones de cheques por $27,5 billones. De ese total, el cheque electrónico absorbió el 87,2% del monto compensado ($24 billones) y el 65,6% de las unidades (3,1 millones de cheques). Estas cifras representan un avance interanual de 6 y 7,8 puntos porcentuales respectivamente.

En contraste, el uso del dinero físico y de las tarjetas tradicionales muestra una tendencia contractiva. En julio se realizaron 41 millones de extracciones en los 16.662 cajeros del país por $4,8 billones, reflejando una caída interanual del 28% en la cantidad de operaciones y del 16% en montos reales.

Asimismo, se registraron 172 millones de transacciones en tarjetas de débito durante julio por $5,7 billones, lo que significa un caída del 8,4 % interanual y del 14,7% real interanual, respectivamente.

Asimismo, se registraron 172 millones de transacciones en tarjetas de débito durante julio por $5,7 billones, lo que significa una caída del 8,4 % interanual y del 14,7% real interanual, respectivamente.

En cuanto a las tarjetas de crédito, se contabilizaron 159,3 millones de pagos por $10 billones, un retroceso del 9,2% y del 17,6% interanual, respectivamente. La preferencia por las compras en un solo pago prevalece ampliamente, representando el 88,6% de los pagos y el 67,7% del volumen operado. (N/A)