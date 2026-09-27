Tres clubes de la URS representados en el inicio de las ligas de Inglaterra y España

Cristian Abarca, primer saltador, en su partido debut en la División de Honor A de España. Fotos: prensa UE Santboiana y Leicester.

El arranque de la temporada 2026-27 de las ligas profesionales inglesa y española de rugby tuvo participación bahiense.

En la Premiership (Inglaterra) el octavo Joaquín Moro ingresó entre los definidores de Leicester Tigers, en la derrota de este domingo como local ante Saracens por 40 a 38.

El bahiense formado en el club Argentino se sumó más tarde a la pretemporada por sus compromisos en nuestro país con Los Pumas, por lo que formó parte de los definidores e ingresó a los 62 en reemplazo de Olly Cracknell.

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Moro tiene como nuevo compañero al también argentino Joel Sclavi, aunque el pilar marplatense no formó parte de la convocatoria de 23 para este partido. Todavía está recuperando ritmo de juego (ya jugó un amistoso) tras volver de una lesión (golpe en un tobillo), que lo marginó ya en su última etapa en La Rochelle.

En Saracens fue titular el también argentino Juan Martín González, quien aportó el primer try de su equipo al minuto de juego. un try al minuto de juego. No formó parte de los 23 el centro Lucio Cinti.

Estos fueron los resultados de la fecha 1 en la Premiership: Harlequins 17-33 Bath, Northampton Saints 59-26 Newcastle Red Bulls, Exeter Chiefs 24-45 Gloucester, Sale Sharks 24-34 Bristol Bears

y Leicester Tigers 38-40 Saracens

Otros argentinos que tuvieron participación en la jornada inaugural fueron Pedro Delgado, Boris Wenger, Guido Petti y Rodrigo Isgró (Harlequins); Santiago Carreras (Bath); Franco Molina y Simón Benítez Cruz (Newcastle Red Bulls) y Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona (Bristol Bears).

Además de JM González, otros ragentinos que lograron tries en el debut fueron Santiago Carreras para Bath y Pedro Delgado en Harlequins.

España: un debut en DH

También comenzó este domingo la División de Honor A, máxima categoría del rugby profesional español, donde hubo tres clubes de la Unión de Rugby del Sur representados.

Otra curiosidad en el arranque fue el cruce de bahienses en un mismo partido ya que Santboiana, con Nicolás Jurado, le ganó a CR El Salvador (uno de los clubes importantes y ganadores del certamen) con Cristian Abarca.

Ambos fueron titulares: Jurado formó como pilar derecho y Abarca como segunda línea (Nº4). Ninguno apoyó tries y en el caso del jugador formado en Sociedad Sportiva, fue reemplazado a los 62m. En cambio el segunda formado en Universitario participó los 80 minutos.

Abarca concretó así un gran salto de calidad en su carrera deportiva ya que venía desempeñándose en VPC Andorra, que subió a la segunda división española.

También fue jornada de estreno para otro bahiense ya que Feta Casteglioni inició oficialmente hoy su nuevo ciclo como jugador de Ordizia, tras seis años en Burgos.

En este caso el club del jugador formado en Argentino cayó este domingo ante Liceo Francés por 25-15 como visitante.