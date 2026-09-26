Lando Norris pidió que suspendan a Colapinto y Max Verstappen defendió al argentino

El piloto británico Lando Norris (McLaren) pidió que Franco Colapinto (Alpine) reciba una fecha de suspensión tras el choque que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El argentino embistió a su compañero Pierre Gasly y provocó un incidente que también dejó fuera de competencia a Norris.

“Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, afirmó Lando Norris sin escrúpulos al ser consultado sobre la acción de Colapinto. Por otro lado, afirmó: “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas”.

Luego de eso, Norris fue contundente sobre lo que piensa acerca de Colapinto: “En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones. El agarre va a ser bajo; la temperatura de los neumáticos es baja; ni siquiera estaban tan fríos. En la Fórmula 1, queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando pasan cosas como esta, es porque [ellos] no deberían estar ahí”.

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“Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”.

Otra de las cuestiones que lamentó el piloto británico fue el destrozo de su auto: “Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”.

El accidente fue provocado en la primera curva de la vuelta 36, luego de un reinicio por el ingreso del auto de seguridad. En ese momento, Colapinto estaba décimo y estiró una frenada en una curva cerrada. Pero se pasó de largo e impactó con Gasly y Norris, provocando que los tres queden fuera de la competencia.

La sanción que recibió Colapinto por el incidente fue de diez segundos. De esta manera, podría bajar puestos en el GP de Bahréin el fin de semana próximo. A pesar de eso, Norris pidió que directamente no corra la carrera y argumentó: “Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”.

Verstappen cruzó a Norris

Tras las duras críticas de Lando Norris hacia Franco Colapinto, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lo defendió: “No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece demasiado”.

“Mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, ya está. Es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos, pero son cosas que pasan”, afirmó Verstappen y puso paños fríos sobre lo sucedido. (NA).