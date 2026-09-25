Solamente dos modificaciones se produjeron en las posiciones de la LBB Plata

San Lorenzo superó a La Falda, 91 a 67 y mantuvo el invicto en la segunda parte correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", que esta noche disputó la octava fecha.

Si bien el naranja tenía la posibilidad de asegurarse el Nº1 tres fechas antes del final de la fase regular, la victoria de Altense sobre 9 de Julio, 74 a 55, por ahora le impidió que eso se concretara.

Justamente 9 de Julio, con la derrota bajó al cuarto puesto, porque tercero quedó Comercial, al vencer a Ateneo, 79 a 71.

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Lucha por el rebote entre Pablo Pollio y Santiago Boyé.

En los otros partidos, Argentino le ganó a Velocidad, 77 a 69; Sportivo no tuvo inconvenientes frente a Espora, 103 a 60 y El Nacional derrotó a Bahía Basket, 74 a 68.

La Falda 67, San Lorenzo 91

San Lorenzo mantuvo el invicto en este segundo tramo, venciendo a La Falda, 91 a 67.

Si bien el puntero hoy podía asegurarse el Nº1, la victoria de Altense frente a 9 de Julio le impidió festejar por anticipado.

En un juego que salió como amplio favorito, no logró establecer amplia diferencia hasta el último cuarto, encontrando en su rival a un inspirado Ignacio Frisón, que metió 30 puntos, con 2-5 en triples, 10-16 en dobles y 4-5 en libres.

En el ganador -fue preservado Matías Martínez-, Juani De Pástena anotó 20 puntos y bajó 8 rebotes; Lautaro Fernetich metió 19 unidades (3-7 en t3, 4-4 en t2) y Juan Pablo Fuentes terminó con 12 puntos y 5 asistencias, mientras que entre Coria y Mariezcurrena combinaron 18 rebotes.

La Falda (67): P. Amigo (9), G. Fernández Vita, F. Riccio (3), M. Cuchetti (3), I. Frisón (30), fi; J. Marcos (3), B. Mangiapane (5), B. Jaratz (5), T. Zamparo (4), A. Rozas Denis (5) y G. Cuchereno. DT: Juan Miguel Vigna.

San Lorenzo (91): R. Aguirre (7), J.P. Fuentes (12), L. Fernetich (19), J.I. De Pastena (20), J. Coria (5), fi; F. Mariezcurrena (11), S. Seewald (2), T. Gutiérrez (2), N. Diez (10), R. Antonio del Greco (1) y L. Miranda (2). DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: La Falda, 15-22; 36-46 y 55-68.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Altense 74, 9 de Julio 55

Con un último cuarto de alto vuelo a partir de una asfixiante defensa y una ofensiva fluida, Altense superó a 9 de Julio, por 74 a 55.

El verde metió un parcial de 19-0 en siete minutos del último cuarto, sacando 21 de luz (71-50), mientras que la visita recién convirtió a falta de 2m11 del final (71-53).

En definitiva, Altense ganó el cuarto 22-5, en un partido clave para consolidarse en el segundo lugar y sumar así la sexta victoria en fila.

Los locales anotaron 9-24 en triples y 11-13 en libres, además de sumar 19 asistencias.

El principal goleador fue Juan Manuel Bicondoa, con 16 puntos; Ezequiel Pordomingo aportó 4 asistencias, 9 rebotes y 3 recuperos.

Mientras que Braian Baier colaboró con 10 puntos y 5 recobres, a la vez que Lautaro Jaimes cerró con 10 puntos y 4 asistencias y Nahuel Zanabria metió 11 puntos, más 5 rebotes.

En la visita, Agustín Pena convirtió 19 puntos (4-9 en t3, 3-3 en t2 y 1-1 en t1) y Federico Escobar terminó con 12 rebotes, más 7 puntos.

Altense (74): E. Pordomingo (8), M. Ortega (2), J.M. Bicondoa (16), B. Baier (10), N. Zanabria (11), fi; A. Lera (4), D. Agalupe (8), M. Simoncini (2), L. Jaimes (10) y G. Simoncini (3). DT: Nicolás Altamirano.

9 de Julio (55): A. Pena (19), L. Lucchetti (7), S. Villegas (4), B. Rodríguez (11), F. Escobar (7), fi; M. Costa (7), R. Blanco, A. Osinaga, E. Pratdessus, F. Flores, B. Tordini y N. Mazza. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Altense, 21-17; 39-34 y 52-50.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Sam Inglera.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Comercial 79, Ateneo 71

Doble festejo para Comercial, por la victoria frente a Ateneo, 79 a 71 y el salto al tercer lugar de la tabla, favorecido por la derrota de 9 de Julio.

Fue la segunda victoria en fila del portuario y la cuarta consecutiva de los puntaltenses.

Poco a poco Comercial va recuperando jugadores y alargando su plantel. Dentro de un protagonismo repartido tuvo el verdiamarillo, con Juan Cruz Iturbide como abanderado, con 15 puntos y 4 asistencias.

Comercial (79): S. Bussetti (7), J.C. Iturbide (15), L. Orellano (8), M. Álvarez (11), F. Asensi (3), fi; F. Cardone (5), Giuliano Barcala (5), F. Lambrecht (11), R. Lorenzo (8) y M. Maina (6). DT: Gustavo Candia.

Ateneo (71): M. Leiva (5), F. Percello, B. Sacomani (15), G. Mallemaci (27), D. Ezcurra (12), fi; N. Ilacqua (3), T. Gómez Lepez y N. Bejarano (9). DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Comercial, 13-13; 32-21 y 58-44.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Velocidad 69, Argentino 77

Argentino, que venía de perder los últimos dos, se llevó un triunfo valioso de su visita a Velocidad por 77 a 69.

Claves Bruno Ugolini y Franco Malmesi, no sólo por combinar 42 puntos del total sino también porque levantaron a su equipo cuando en el primer cuarto tuvo Velocidad un mejor parcial inicial.

Pero también fue clave la rotación del visitante, que le dio un plus cuando "Velo" se había distanciado 28-21 al promediar el 2C. Argentino lo empató en 30 con tiros libres de Santiago Suanez y pasó al frente (32-31) con doble de Franco Malmesi.

Genaro Parrotta se mete en medio de la pintura.

De todos modos el local tuvo también puntos en Bruno Mandolesi y Pablo Pollio como para resurgir continuar el dominio en el 3C, aunque por pocos puntos de ventaja. Hasta que una racha de puntos de Ugolini le permitió a Argentino volver al frente casi en el cierre de ese lapso (61-57), el salto de calidad que le pedía el partido para dominar hasta el final, a pesar del bajo goleo.

En los 21 de Malmesi -el jugador más valioso del ganador- se destacan el 7-11 en dobles y 7-10 en libres.

En los locales Sebastián Dutari lideró la ofensiva con 15 tantos.

Velocidad (69): S. Dutari (15), S. Ferrari (8), B. Mandolesi (8), A. Icasto (13), P. Pollio (13), fi; R. Ayala, G. Berdini (7), S. Albizúa, U. Rollhaiser y V. Périga (5). DT: Alan Rava.

Argentino (77): F. Durando (5), J.P. Paronetto (14), B. Ugolini (21), F. Malmesi (21), M. Montanaro (2), fi; G. Parrotta (5), S. Suanez (2), S. Boyé, N. Antonelli (5) y A. Puentes (2). DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Velocidad, 21-18; 39-34 y 58-63.

Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán y Francisco Irrazábal.⁩

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Sportivo 103, Espora 60

Muy pronto resolvió Sportivo Bahiense el encuentro ante Comandante Espora (103-60), con mayor volumen de juego, efectividad en lanzamientos de cancha y una rotación que también estuvo a la altura (los suplentes combinaron 42 puntos del total).

Tras unos minutos iniciales de paridad Sportivo logró una buena ventaja de 29-14 en el cierre del primer período, que amplió en el segundo con algunos triples convertidos por Boubeé (45-26), para iniciar una escalada definitoria.

De acuerdo con la estadística, los mejores en el dueño de casa (ganó tres de los últimos cinco partidos) fueron Mateo Bocatonda (20 puntos, 6 rebotes y 4 recuperos, con 37 de valoración) y Manuel Ayala (9 puntos, 15 rebotes, 2 tapas y 4 asistencias).

En la visita, que sufrió la tercera caída seguida, encabezó el goleo Mauro Véliz con 15 puntos.

Sportivo (103): M. Boccatonda (20), G. Stach (6), G. Martínez (16), E. Miguel (10), M. Ayala (9), fi; J. Tuero, U. Montes (12), L. Spinacci (6), Th. Boubeé (10), B. Guaglianone (6), A. Amore (3) y S. Sosa (5). DT: Miguel Loffredo.

Espora (60): A. Miguez (10), J. Coronel (6), M. Véliz (15), J. Martínez (6), T. Galant (13), fi; M. Achor (1), I. Costanzo (5), G. Campos, Gianfranco Barcala (2), M. Salinas y L. Ruiz (2). DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: Sportivo, 29-16; 49-33 y 81-49.

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco⁩ y Camila Robles.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

El Nacional 74, Bahía Basket 68

Dos tiros libres convertidos por Valentín Ruibal a falta de 29 segundos, aseguraron la victoria de El Nacional ante Bahía Basket por 74 a 68, en un muy parejo partido disputado en la Quinta.

Comenzó el local (19-9) pero se levantó Bahía en el 2C con puntos de Antonio Durand y pasó al frente 23-22 a 6m19s para el entretiempo con doble de Juan Cruz Mambretti. Inclusive la visita amplió cifras en el inicio del tercero (40-33) con doble de Emanuel Kloster.

Pero el Celeste reaccionó y en el tercero redujo la brecha con puntos de Mateo Cruglak y Albano Schneider, quien lo empató en 54 con tiros libres. De todos modos, en esa paridad casi constante, Bahía aprovechó algunos libres para cerrar el parcial con algo de ventaja.

Finalmente, en el cuarto El Nacional encontró en los triples convertidos por Valentín Ruibal e Iñaki Errazu un plus para conseguir una ventaja muy valiosa a cinco minutos del cierre (70-61). Si bien lo levantó Bahía con puntos de Mambretti, quien recortó a 72-68 a 29s, con 1-2 en libres, el local lo aseguró vía Ruibal.

Albano Schneider (22 puntos) fue el máximo goleador del ganador, seguido por Valentín Ruibal con 19 (más 8 rebotes), mientras que en Bahía Basket hubo 18 de Antonio Durand.

El Nacional (74): V. Ruibal (19), F. Dulsan, R. Arce (8), A. Catalán (11), M. Cruglak (7), fi; A. Schneider (22), I. Errazu (3), V. Díaz, E. Walter (4), A. Ferreyra y S. Marzialetti. DT: Juan Cruz Santini.

Bahía Basket (68): E. Jaime (3), A. Durand (18), E. Kloster (11), S. Ponzoni (5), J.B. Kiessling (14), fi; J. Mambretti (10), B. Gigliotti (4) y T. Ibarra (3). DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: El Nacional, 19-14; 33-38 y 55-59.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Alberto Arlenghi.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Próxima fecha

El próximo martes se enfrentarán San Lorenzo-El Nacional, Bahía Basket-Altense, Comercial-Sportivo, Ateneo-Velocidad, 9 de Julio-Espora y Argentino-La Falda.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (17PG-2PP), 26 puntos

2º) Altense (14-5), 23,5

3º) Comercial (13-6), 22,5

4º) 9 de Julio (13-6), 22

5º) El Nacional (10-9), 21,5

5º) Sportivo (12-7), 21,5

7º) Argentino (9-10), 20

8º) Velocidad (8-11), 18,5

8º) Ateneo (7-12) 18,5

8º) Bahía Basket (6-13), 18,5

11º) La Falda (3-16), 15,5

12º) Espora (2-17), 15