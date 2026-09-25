Internaron al exjugador Daniel Osvaldo en terapia intensiva

l exjugador de Boca Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva tras un derrame pleural derecho y se encuentra con pronóstico reservado en un hospital de Lavallol.

El exdelantero que también vistió la camiseta de Banfield y la Roma, entre otros clubes, fue encontrado por su hermana mientras atravesaba un intenso malestar. Según contó el periodista "Pepe" Ochoa, venía de días padeciendo dolores por tener los pulmones con pus y agua.

El diagnóstico médico fue "derrame pleural derecho" y al exjugador le habrían recortado dos centímetros de cada pulmón. En estas horas, continúa con los cuidados médicos y su pronóstico es reservado.

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Osvaldo, de 40 años, también se dedicó a ser cantante de música rock, además de futbolista. En su carrera, vistió la camiseta de 11 clubes distintos entre los que destacan Huracán (donde debutó), Fiorentina, Roma, Juventus, Inter, Boca, Banfield y Porto.

"Algunos médicos me explicaron que esto se da por el deterioro del cuerpo y que lo causa la droga. Me dijeron que puede pasar porque la droga puede deteriorar el pulmón. Está muy delicado y aislado en terapia intensiva. La única persona cerca es su hermana. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado", agregó Ochoa acerca de la situación del exdelantero.

Agencia NA.