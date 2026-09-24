El Municipio entregó materiales de trabajo para la Agrupación Perros de Guerra

La Agrupación Perros de Guerra del Batallón de Seguridad de Puerto Belgrano recibió del Municipio de Coronel Rosales nuevo equipamiento para el trabajo, y para el entrenamiento y cuidado de los animales que participan en las tareas de seguridad y servicio de la base naval.

El material incluyó 10 arneses tácticos, 2 arneses tácticos de descenso, 15 mordientes de yute, 15 correas antideslizantes, 15 cepillos, 15 comederos y 15 bebederos.

También se incorporaron 3 cascos tácticos para perros, 15 botas de trabajo, 15 secadores de piso, 15 cepillos barrenderos y 15 pallets plásticos.

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La entrega se realizó en el edificio comunal, con la presencia del intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño y el jefe de la Agruapción, teniente Martín Núñez Etcheverry, además del perro Bart, condecorado por su trabajo tras los terremotos en Venezuela.

Según indicaron desde el Municipio, el equipamiento permitirá reforzar las condiciones de trabajo, protección e higiene de los animales que participan en las tareas de seguridad y servicio de la Base Naval Puerto Belgrano.