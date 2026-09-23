Medicamentos para fortalecer la atención sanitaria

El Municipio recibió un segundo lote de medicamentos enviado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destinado a fortalecer la atención en los centros de salud municipales y el Hospital Municipal "Eva Perón".

La nueva entrega se enmarca en la decisión de la Provincia de sostener el acceso gratuito a medicamentos esenciales, luego de la discontinuidad del Programa Remediar por parte del Gobierno Nacional, una política que durante más de 24 años permitió garantizar tratamientos a través de hospitales y centros de atención primaria, se dijo desde el área de Prensa comunal.

En este marco, se sostuvo que los medicamentos recibidos serán distribuidos entre los distintos efectores de salud del distrito, de acuerdo con las necesidades del sistema, para garantizar la continuidad de tratamientos y dar respuesta a las necesidades de los vecinos.

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Desde el Municipio destacaron nuevamente el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que permite reforzar la disponibilidad de medicamentos y sostener una política sanitaria orientada a garantizar el acceso a tratamientos esenciales.

De esta manera, Coronel Rosales volvió a recibir medicamentos bonaerenses, fortaleciendo la atención en el sistema público de salud y acompañando a las familias que necesitan acceder a sus tratamientos de manera gratuita.