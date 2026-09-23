Presentan una nueva edición del "Atardecer de los Museos"

El Municipio de Coronel Rosales presentará mañana una nueva edición del "Atardecer de los Museos", una propuesta que reúne a los espacios que integran el Corredor Museológico del distrito.

La presentación se realizará a las 9:30, en el Museo Histórico de Punta Alta (Humberto 285), durante una conferencia de prensa convocada por la comuna.

De la presentación participarán el el director municipal de Cultura, Tomás Gagioli; el jefe de la Base Naval Puerto Belgrano, capitán de navío Rodrigo Márquez; el jefe de la Base de Infantería de Marina Baterías, capitán de navío Hua Hun Huala Soto Mellado, además de los directores de los museos del distrito.

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Durante el encuentro se brindarán detalles sobre esta nueva edición, que busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural rosaleño y promover el acercamiento de la comunidad a sus museos.

El Corredor Museológico de Coronel Rosales está integrado por:

Museo de Ciencias Naturales “Carlos Darwin”.

Museo Histórico de la Ciudad de Punta Alta.

Museo Histórico de Malvinas "Sequeiros-Jerez".

Museo Histórico de la Asociación Última Tripulación del Crucero "General Belgrano".

Museo Naval de la Base Naval Puerto Belgrano.

Complejo Histórico Patrimonial de la Base de Infantería de Marina Baterías.

El Museo de la Aviación Naval ubicado en la base Espora también forma parte del corredor local, pero según se adelantó, en esta edición estará cerrado por refacciones.