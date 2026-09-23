Segunda entrega del Fondo de Fortalecimiento para la Educación Técnico Profesional

La Municipalidad de Coronel Rosales realizó el segundo desembolso del Fondo de Fortalecimiento para la Educación Técnico Profesional, destinado a acompañar a la Escuela Técnica N° 1 y a la Escuela Agropecuaria de Bajo Hondo.

En esta oportunidad, se destinaron 5 millones de pesos a la Escuela Agropecuaria y 10 millones a la Escuela Técnica.

Estos recursos se suman a los entregados durante el mes de marzo, alcanzando una inversión municipal acumulada de 30 millones de pesos, para fortalecer la educación técnico-profesional.

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El Fondo de Fortalecimiento fue creado por el Municipio luego de la eliminación, en el Presupuesto Nacional 2026, del fondo destinado a la financiación de la educación técnico-profesional, se señaló desde el oficina de Prensa de la comuna local.

A partir de esta decisión, se dijo, el intendente Rodrigo Aristimuño dispuso cuadruplicar el monto que correspondía recibir a las escuelas técnicas y agropecuaria.

Los recursos están destinados a acompañar el desarrollo de las instituciones, fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje y permitir que los estudiantes puedan profundizar los proyectos y actividades que se llevan adelante en las escuelas, se destacó.

"Es importante continuar trabajando de manera articulada con las instituciones educativas, sus equipos directivos, docentes, estudiantes e inspectores, para acompañar las necesidades del sistema y fortalecer una formación vinculada al trabajo, la producción y el desarrollo de la comunidad", se indicó.