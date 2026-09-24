Detuvieron a un hombre que había robado dinero de una panadería

El personal de la Policía Local de la ciudad detuvo en la tarde de este miércoles a un hombre que había sustraído dinero de una panadería ubicada en la primera cuadra de calle Lamadrid.

Este fue identificado como Héctor Manuel Contreras de 40 años de edad, quien ingresó al local amenazó a la empleada y se llevó la recaudación de la caja registradora. Minutos después, fue avistado por el personal policial arriba de un colectivo.

Durante su fuga, fue interceptado por los efectivos en Chiclana al 200, cuando se encontraba a bordo de un colectivo de línea. Allí se concretó su aprehensión y el secuestro del dinero sustraído.

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Las actuaciones quedaron a disposición de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.