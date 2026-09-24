Bomberos Voluntarios de Punta Alta incorporó un desfibrilador externo automático

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta se indicó que el cuartel cuenta con un desfibrilador externo automático (DEA) operativo, disponible para su uso ante cualquier emergencia cardíaca que se produzca tanto en las instalaciones como en su entorno inmediato.

El equipo se encuentra instalado en un gabinete con alarma sonora, a pocos metros del acceso principal del cuartel (Brown 567), con señalética interior y exterior, y con personal de guardia las 24 horas.

En caso de necesidad, cualquier vecino puede acercarse al cuartel o comunicarse al 421111.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La puesta en servicio del DEA fue posible gracias a un trabajo conjunto.

Por un lado, las gestiones del cuerpo activo ante una empresa que prefirió mantenerse anónima y que colaboró con la adquisición de la batería del equipo, cuyo valor ronda el millón de pesos.

Por otro, la inversión de la comisión directiva, que destinó alrededor de 600.000 pesos a la compra de los parches reglamentarios de adultos y pediátricos además del gabinete de resguardo.

"¿Por qué es importante contar con un DEA? La muerte súbita por paro cardíaco es una de las principales causas de fallecimiento en la Argentina, y en la gran mayoría de los casos ocurre fuera de un hospital. Ante un paro cardíaco, cada minuto sin desfibrilación reduce las chances de sobrevida en alrededor de un 10%: la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso temprano de un DEA son la diferencia entre la vida y la muerte", se dijo desde la institución.

El DEA es un equipo de uso masivo: está diseñado para ser operado por cualquier persona, incluso sin formación médica.

El aparato analiza automáticamente el ritmo cardíaco de la víctima, indica paso a paso con instrucciones de voz qué hacer y solo aplica la descarga si es necesario, por lo que no puede dañar a una persona que no lo requiera.

En el país, la Ley Nacional 27.159 de Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita en Espacios Públicos y Privados de Acceso Público, reglamentada en 2022, establece la obligación de contar con DEA y personal capacitado en RCP en lugares de gran concurrencia, promueve la creación de "espacios cardioasistidos" y garantiza que cualquier persona pueda utilizar el equipo en una emergencia, sin que ello le genere responsabilidad legal alguna.

Con esta incorporación, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Punta Alta da un paso más hacia su certificación como espacio cardioasistido.

La institución continúa implementando acciones de difusión y capacitación para gimnasios y establecimientos educativos para promover la cardioasistencia en la comunidad.

Esta incorporación es una muestra más de que en Bomberos Voluntarios de Punta Alta cada inversión y cada mejora se hace con un solo objetivo: cuidar a los vecinos. Bomberos, por y para la comunidad rosaleña.