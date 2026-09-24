Presentación oficial del Atardecer de los Museos

El domingo 4 de octubre, a partir de las 13 y hasta las 19, tendrá lugar el “14° Atardecer de los Museos”, evento organizado por los museos que componen el Corredor Museológico de Coronel Rosales.

Se propone un recorrido libre por todos los museos del distrito. La visita a todos y cada uno de estos espacios ofrecerá al visitante una visión conjunta de la historia social y natural del partido.

El Corredor Museológico está integrado por:

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Museo de Ciencias Naturales “Carlos Darwin”

Museo Histórico de la Ciudad de Punta Alta

Museo Histórico de Malvinas "Sequeiros-Jerez"

Museo Histórico de la Asociación Última Tripulación del Crucero "General Belgrano"

Museo Naval de la Base Naval Puerto Belgrano.

Complejo Histórico Patrimonial de la Base de Infantería de Marina Baterías.

Museo de la Aviación Naval Argentina. (En esta edición permanecerá cerrado por refacciones)

Esta alternativa, que se inició en el año 2009, constituye uno de los atractivos más imponentes y visitados del distrito y la región.

El “Atardecer de los Museos” brinda un paseo distinto orientado a toda la familia cuyo objetivo principal es brindar una experiencia única e inolvidable.

Cada museo es un punto de encuentro y diálogo que permite conocer, admirar, contemplar y disfrutar de un patrimonio único e irremplazable legado por las generaciones pasadas, de alto contenido emocional basado en los orígenes y construcción social e institucional del partido de Coronel Rosales.

Durante la jornada se brindarán las siguientes actividades especiales:

Museo Histórico de la Ciudad de Punta Alta, de 14 a 17: muestra de autos y motos antiguos.

Museo de Ciencias Naturales "Carlos Darwin": se podrá visitar la Muestra de Paleoarte con la exhibición de obras del artista Hernán Moisés.

Museo Naval: de 14 a 15, paseo en Zorrita Ferroviaria, y a las 16, demostración de Perros de Guerra.

Complejo Histórico Patrimonial de la Base de Infantería de Marina Baterías, con la apertura de todos sus sitios de 13 a 19 (Museo Histórico de la Infantería de Marina, Museo de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, Parque de Medios y Monumento Histórico Nacional IV Batería) bajo una propuesta interactiva con exposiciones participativas para los visitantes.

Cada museo brindará además otras actividades y servicios permitiendo ampliar las posibilidades de disfrute.

El servicio de transporte será libre y gratuito para aquellos que no posean movilidad en el siguiente horario:

A las 13.30, desde el Museo de Ciencias Naturales (Urquiza 123), iniciará el recorrido por cada museo un colectivo de la Municipalidad.

El recorrido sería: Museo Darwin, Museo Histórico del Centro de Veteranos de Guerra, Museo de la Última Tripulación del Crucero "General Belgrano", Museo Naval, Museo Histórico de la IM., Museo Histórico de Punta Alta.

La entrada será libre y gratuita en todos los museos. En el caso del Complejo Histórico Patrimonial de la Base de Infantería de Marina Baterías el acceso será libre a través del Puesto 83 (cruce camino Arroyo Pareja)

Las consultas se pueden realizar a los teléfonos 02932 432214, 02932 428270 y 02932 433489 interno 4325