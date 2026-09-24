Las expectativas de inflación cayeron a 29,8% anual en septiembre

Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses a nivel nacional se ubicó en 29,8% en septiembre contra el 35,7% de agosto, lo que implica una disminución de 5,9 puntos porcentuales.

En tanto, la inflación esperada para los próximos 30 días se situó en 3,49% en promedio y 3% de mediana, registrando un descenso de 0,06 puntos en la media.

Los datos corresponden al Indicador Expectativas de Inflación que publica la Universidad Di Tella.

El desarrollo del indicador mostró una contracción generalizada, dado que se observa una disminución en las tres regiones.

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En el Gran Buenos Aires el promedio pasó de 39,1% a 30,8%, en la Ciudad de Buenos Aires bajó de 37,4% a 32,3% y en el Interior cayó de 33,9% a 28,9%.

Asimismo, en los hogares de menores ingresos, el promedio de inflación esperada anual disminuyó de 41,5% a 29,5%, mientras que en los de mayores ingresos cedió de 33,1% a 29,9%.

El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026 sobre 1000 casos.

El informe detalló que "la mediana se ubicó en 30%, sin cambios respecto al mes previo", recordando que "la mediana suele ser más insensible a cambios de tendencia".

La caída simétrica en las regiones y la menor dispersión entre sectores expresan un alineamiento en las previsiones del público. En este contexto, el estudio señaló que "resulta más sencillo para las personas estimar lo que creen que sucederá" a corto plazo. (N/A)