Cuánto hay que ganar en Argentina: el ranking de los sueldos que se piden en septiembre, rubro por rubro

Las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a mostrar importantes diferencias entre los distintos sectores durante septiembre de 2026, con tres áreas que superan los $2 millones mensuales.

Los datos permiten observar cuánto dinero pretenden cobrar quienes buscan empleo o evalúan cambiar de trabajo, con una brecha considerable entre las actividades mejor remuneradas y aquellas que presentan expectativas salariales más bajas.

Minería, Petróleo y Gas encabeza el ranking de septiembre, con una media salarial pretendida de $2.278.436, calculada sobre 5.893 salarios pretendidos.

El segundo lugar corresponde a Ingeniería Civil y Construcción, con $2.092.070, mientras que Administración, Contabilidad y Finanzas alcanza los $2.061.864 e Ingenierías registra una media de $2.018.897.

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Entre los sectores que también presentan pretensiones elevadas aparecen Gerencia y Dirección General, con $1.990.312; Recursos Humanos y Capacitación, con $1.883.546; y Legales, con $1.685.138.

Por el contrario, Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing y Gastronomía y Turismo permanecen entre las actividades con menores expectativas salariales, aunque ambas superan el millón de pesos mensuales.

Las cifras de Bumeran funcionan como una referencia del mercado laboral, ya que reflejan cuánto dinero pretenden obtener las personas que se postulan a nuevas oportunidades de trabajo.

Los sueldos pedidos en septiembre de 2026

Minería, Petróleo y Gas: $2.278.436

Ingeniería Civil y Construcción: $2.092.070

Administración, Contabilidad y Finanzas: $2.061.864

Ingenierías: $2.018.897

Gerencia y Dirección General: $1.990.312

Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546

Legales: $1.685.138

Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018

Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249

Marketing y Publicidad: $1.591.094

Diseño: $1.496.768

Producción y Manufactura: $1.475.007

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.464.060

Abastecimiento y Logística: $1.435.919

Educación, Docencia e Investigación: $1.416.181

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.412.245

Departamento Técnico: $1.366.352

Salud, Medicina y Farmacia: $1.352.766

Enfermería: $1.312.442

Oficios y Otros: $1.251.617

Secretarias y Recepción: $1.190.503

Gastronomía y Turismo: $1.108.224

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.062.810

Entre los sectores con mayores pretensiones salariales se destaca Minería, Petróleo y Gas, que lidera con $2.278.436, seguido por Ingeniería Civil y Construcción, Administración, Contabilidad y Finanzas e Ingenierías, todos por encima de los $2 millones.

En el otro extremo aparece Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con una media de $1.062.810, seguido por Gastronomía y Turismo, con $1.108.224, y Secretarias y Recepción, con $1.190.503.

Los datos también muestran diferencias en la cantidad de registros utilizados. Comercial, Ventas y Negocios reúne 596.997 salarios pretendidos, mientras que Abastecimiento y Logística suma 469.932 y Administración, Contabilidad y Finanzas alcanza los 426.121 registros. (NA)