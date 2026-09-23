Alerta amarilla para la mañana de este miércoles

Los vientos fuertes se extenderán hasta horas del mediodía

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Bahía Blanca y la zona por vientos para la mañana de este miércoles 23 de septiembre.

De acuerdo a lo informado, el área se encuentra afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

El ente nacional indica que le fenómeno estará presente en la costa de Bahía Blanca - costa de Coronel Dorrego - costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - costa de Villarino - Monte Hermoso y se extenderá por la mañana normalizándose para la tarde.