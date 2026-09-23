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Alerta amarilla para la mañana de este miércoles

Se esperan ráfagas que alcancen los 80 kilómetros por hora.

Los vientos fuertes se extenderán hasta horas del mediodía

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Bahía Blanca y la zona por vientos para la mañana de este miércoles 23 de septiembre.

De acuerdo a lo informado, el área se encuentra afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

El ente nacional indica que le fenómeno estará presente en la costa de Bahía Blanca - costa de Coronel Dorrego - costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - costa de Villarino - Monte Hermoso y se extenderá por la mañana normalizándose para la tarde.

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