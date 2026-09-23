Cortes de servicios para este miércoles 23 de septiembre

EDES informa que se realizarán dos cortes programados este miércoles 23 de septiembre por tareas programadas correspondientes al plan de obras y de mantenimiento del servicio.

– de 9:30 a 13hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Araucanos, Lafferrere, Pilcaniyen, Sivori.

– de 9:30 a 13:30hs, afecta a la zona de Barrio Espora.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

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Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.