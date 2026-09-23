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Cortes de servicios para este miércoles 23 de septiembre

Se producirán dos cortes de energía eléctrica en la jornada de hoy.

Foto Archivo La Nueva

EDES informa que se realizarán dos cortes programados este miércoles 23 de septiembre por tareas programadas correspondientes al plan de obras y de mantenimiento del servicio.

– de 9:30 a 13hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Araucanos, Lafferrere, Pilcaniyen, Sivori.
– de 9:30 a 13:30hs, afecta a la zona de Barrio Espora. 

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.

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