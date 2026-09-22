Patagones: un paso más para retomar y finalizar la obra de las 26 viviendas

El intendente Ricardo Marino, acompañado por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Pamela Baffoni, y parte de su equipo, realizó un recorrido por la obra de las 26 viviendas junto a referentes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo fue realizar un relevamiento del estado actual de las mismas como instancia necesaria para avanzar en la firma de un nuevo convenio que permita retomar y completar la obra.

La recorrida da continuidad al convenio firmado días atrás por el jefe comunal para regularizar la deuda que el Municipio mantenía con el Instituto de la Vivienda.

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“Terminar estas 26 viviendas es volver a poner en marcha la obra pública, generar trabajo y dar una respuesta concreta a muchas familias que esperan la posibilidad de acceder a su casa propia”, sentenció Marino. (agencia Patagones)