Más persianas bajas: Dánica cerrará definitivamente su planta y despedirá a 30 trabajadores.

La planta Dorada S.A., donde Dánica fabrica sus productos alimenticios, cerrará el 30 de septiembre su planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol después de un anuncio del Grupo Beltrán debido a la caída del consumo y la baja de ventas por la retracción económica.

Por el cese habrá 30 trabajadores despedidos. Los empleados de la planta, que funcionó durante 87 años, se enteraron del cierre a través de un papel difundido en un grupo de WhatsApp.

La situación registra antecedentes, ya que en noviembre de 2024 la empresa había comunicado el cese de la fábrica con una nota presentada en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y finalmente se efectivizó durante la primera semana de enero de 2025.

En principio, la compañía había propuesto un plan de retiros voluntarios.En tal sentido, algunos de los 150 trabajadores despedidos en aquel entonces se reincorporaron después de una serie de reuniones entre la empresa y el gremio, aunque la crisis económica mantuvo la amenaza de posibles nuevos colapsos hasta que finalmente ahora volvió a concretarse.

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En tanto, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Soeia), Ezequiel Roldán, expuso las razones comunicadas sobre el cierre: "Ellos dicen que hay una baja del consumo en los mercados. Hacen margarina y dicen que no se está vendiendo. Estas políticas económicas llevan a cierre de fábricas, baja de empleo y desindustrialización por todos lados", sostuvo.

También se refirió a si es posible evitar el cese de actividades y remarcó las medidas resueltas. "Ellos anunciaron un cierre definitivo. Nosotros estamos peleando por los puestos de trabajo y los compañeros están en la puerta de la fábrica y hay un acampe. Lo único que tenemos hoy de la empresa es el papel", señaló. (C5N)