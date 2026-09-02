Cómo usar ChatGPT: guía para dar los primeros pasos con la inteligencia artificial
La herramienta permite responder consultas, resumir textos, generar contenidos, analizar información y realizar distintas tareas.
ChatGPT es un modelo que utiliza inteligencia artificial para crear conversaciones funcionales con los usuarios. A través de un software, permite brindar información, responder preguntas, realizar cálculos matemáticos, proyectar gráficos, interpretar textos, resumir contenido y resolver distintas consultas.
También puede utilizarse para corregir escritos, obtener ideas o acceder a determinada información de manera instantánea.
La herramienta permite además redactar textos y crear contenido creativo, literario e informativo. Asimismo, ofrece la posibilidad de traducir textos a múltiples idiomas.
Una de sus características es que las respuestas se adaptan a las necesidades y requisitos planteados por cada usuario, por lo que la experiencia puede ser diferente en cada conversación.
Cómo utilizar ChatGPT
ChatGPT ofrece una opción gratuita y puede utilizarse sin necesidad de descargar un programa. Para acceder, el usuario necesita una computadora, tablet o celular con conexión a internet.
Para comenzar a utilizarlo hay que ingresar al sitio web de OpenAI y seguir una serie de pasos:
• Crear una cuenta o iniciar sesión: quienes utilizan el servicio por primera vez deben registrarse, mientras que quienes ya tienen una cuenta pueden ingresar directamente. También es posible acceder mediante una cuenta de Google o Microsoft.
• Ingresar al sitio: una vez dentro, se puede visualizar una barra de herramientas ubicada hacia la izquierda, con diferentes opciones.
• Seleccionar "Nuevo Chat": esta opción permite iniciar una nueva conversación. En la pantalla también aparecen ejemplos, límites y capacidades del servidor.
• Escribir la consulta: el usuario debe ingresar la pregunta, consulta o petición específica en el campo de escritura.
• Enviar el mensaje: para obtener la respuesta hay que presionar la tecla Enter o el ícono de envío ubicado a la derecha del campo de escritura.
Una vez enviada la consulta, ChatGPT genera una respuesta. El usuario puede volver a preguntar, pedir que se explique nuevamente un concepto o solicitar más datos e información.
También es posible generar múltiples chats sobre diferentes temas o preguntas. Las conversaciones quedan guardadas por defecto y pueden eliminarse manualmente.
Cinco consejos para aprovechar ChatGPT
Para obtener mejores resultados al utilizar la herramienta, es recomendable tener en cuenta algunos aspectos:
1. Realizar preguntas puntuales y específicas.
ChatGPT puede responder con mayor precisión cuando la consulta está claramente planteada.
2. Aprovechar la herramienta para resumir textos.
También puede utilizarse para explicar conceptos o brindar información útil.
3. Realizar preguntas concretas.
La claridad en la consulta ayuda a obtener mejores resultados.
4. Incluir palabras clave.
Proporcionar los términos relevantes permite orientar la respuesta hacia el tema buscado.
5. Indicar cómo se quiere recibir la respuesta.
Además de la consulta, se puede especificar el tipo de respuesta, el orden y los datos que se necesitan.