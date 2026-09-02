Pity Álvarez: citaron a seis testigos para declarar en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Seis testigos declararán este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Sebastián Queijeiro, uno de los nuevos defensores del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, confirmó que se trata de médicos y peritos que "presentaron informes en el expediente".

"Va a ser importante para nosotros, por ejemplo, para saber si esta persona falleció por el primer disparo o cuál de los tiros fue el que le dio el deceso. ¿Por qué? Porque si fue el primer disparo el que le dio la muerte a esta persona, eso sería una legítima defensa. Si fueron los demás, ya podría ser un exceso en legítima defensa. Nos va a cambiar un poquito por donde se podría encuadrar ahí el alegato final", explicó el letrado, que patrocinó legalmente al cantante al principio de la investigación y luego renunció.

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La audiencia comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Alejo Ramos Padilla y Hugo Navarro.

En la última jornada, los magistrados rechazaron la nulidad del debate y la realización de un juicio por jurados populares, lo que representó el primer revés para Queijeiro y Javier Ignacio Baños, exfiscal de Morón.

El caso

El músico asesinó a Díaz de cuatro disparos, descartó el arma en una alcantarilla y se fue al famoso boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Luego se entregó a la Justicia y declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo". (NA)