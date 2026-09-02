Pity Álvarez: citaron a seis testigos para declarar en el juicio por el crimen de Cristian Díaz
Sebastián Queijeiro, uno de los nuevos defensores del exlíder de Viejas Locas, confirmó que se trata de médicos y peritos que "presentaron informes en el expediente".
Seis testigos declararán este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.
Sebastián Queijeiro, uno de los nuevos defensores del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, confirmó que se trata de médicos y peritos que "presentaron informes en el expediente".
"Va a ser importante para nosotros, por ejemplo, para saber si esta persona falleció por el primer disparo o cuál de los tiros fue el que le dio el deceso. ¿Por qué? Porque si fue el primer disparo el que le dio la muerte a esta persona, eso sería una legítima defensa. Si fueron los demás, ya podría ser un exceso en legítima defensa. Nos va a cambiar un poquito por donde se podría encuadrar ahí el alegato final", explicó el letrado, que patrocinó legalmente al cantante al principio de la investigación y luego renunció.
La audiencia comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Alejo Ramos Padilla y Hugo Navarro.
En la última jornada, los magistrados rechazaron la nulidad del debate y la realización de un juicio por jurados populares, lo que representó el primer revés para Queijeiro y Javier Ignacio Baños, exfiscal de Morón.
El caso
El músico asesinó a Díaz de cuatro disparos, descartó el arma en una alcantarilla y se fue al famoso boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.
Luego se entregó a la Justicia y declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo". (NA)