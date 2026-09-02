Concesionarios le apuntan a las tasas altas que cobran los bancos por las caídas de ventas

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en agosto se vendieron 155.246 vehículos usados, una baja del 7,33% con respecto a igual mes del año pasado, cuando se comercializaron 167.525 unidades.

Con respecto a julio (156.810 unidades), el mercado cayó 1%.

En los 8 primeros meses del año se vendieron 1.203.684 unidades, una baja del 4,87% comparado con igual período de 2025 (1.265.292 unidades).

Alejandro Lamas, secretario de la entidad, se preguntó si a partir de estas cifras negativas se está ante un mercado genuino.

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“El público está muy cuidadoso con su dinero al momento de adquirir un auto usado. En estos últimos meses los precios se han acomodado y la gente lo sabe”, dijo Lamas.

Explicó que “el futuro comprador camina mucho antes de realizar una operación. Un relevamiento realizado por nuestra institución a nivel país muestra el mismo comportamiento".

"Las agencias tienen un stock importante de productos, pero el mercado está duro, difícil”, expresó el directivo.

“Si a esto le sumamos que las diferentes instituciones bancarias no ofrecen tasas competitivas que seduzcan al futuro cliente, por el contrario son tasas que no tienen relación con la actualidad, lamentablemente la gente detiene la compra”, mencionó.

“El potencial comprador pelea el precio de la unidad que quiere comprar, pero cuando se le tasa el vehículo que dejaría como parte de pago, no se acomoda a la realidad de su valor”, acotó.

Consultado sobre el sector de los autos eléctricos dijo que “en Europa y Estados Unidos es muy fuerte la depreciación de los vehículos eléctricos. Hay que ver cómo se da la situación en la Argentina, donde el poder adquisitivo es distinto como para tolerar esa caída del valor al momento de una venta”.

“No creemos que en los próximos meses la situación cambie. Esperamos que las ventas se mantengan y lleguemos a finales de año con un porcentaje de ventas parecido a 2025”, apuntó

RANKING 10 AUTOS USADOS AGOSTO

Volkswagen Gol y Trend: 8.647

Toyota Hilux: 5.758

Chevrolet Corsa y Classic: 4.418

Ford Ranger: 4.193

Volkswagen Amarok: 4.039

Peugeot 208: 3.493

Ford EcoSport: 3.143

Toyota Corolla: 3.041

Ford Ka: 2.889

Fiat Palio: 2.837

PROVINCIAS: PORCENTAJE CRECIMIENTO AGOSTO CON RESPECTO A JULIO

Catamarca: 10,41%

Tucumán: 9,73%

La Rioja: 6,95%

Santa Cruz: 4,80%

Formosa: 4,43%

Neuquén: 3,58%

Córdoba: 2,24%

La Pampa: 1,65%

Salta: 1,97%

Santiago del Estero: 1,58%

Chubut: 0,92%

Misiones: 0,60%

PROVINCIAS: PORCENTAJE BAJA AGOSTO CON RESPECTO A JULIO

Chaco: 9,82%

San Luis: 6,71%

San Juan: 4,06%

Santa Fe: 3,67%

Pcia. Bs.As.: 2,31%

Río Negro: 1,86%

Mendoza: 1,35%

CABA: 1,03%

Tierra del Fuego: 1,01%

Entre Ríos: 0,54%

Corrientes: 0,21%

Jujuy: 0,09%

PROVINCIAS: PORCENTAJE CRECIMIENTO ENERO-AGOSTO 2026 COMPARADO CON IGUAL PERÍODO 2025

Santiago del Estero: 6,70%

Jujuy: 0,71%

PROVINCIAS: PORCENTAJE BAJA ENERO-AGOSTO 2026 COMPARADO CON IGUAL PERÍODO 2025

Santa Cruz: 21,44%

Formosa: 13,72%

La Rioja: 11,96%

Misiones: 10,84%

Chubut: 10,424%

Tucumán: 8,67%

San Luis: 8,06%

Neuquén: 8,27%

Tierra del Fuego: 7,39%

Salta: 7,01%

La Pampa: 6,59%

Pcia. Bs.As.: 5,54%

Entre Ríos: 5,32%

CABA: 5,30%

Chaco: 4,22%

Catamarca: 4,26%

Santa Fe: 2,94%

Córdoba: 2,70%

Corrientes: 1,06%

San Juan: 0,83%

Río Negro: 0,54%

Mendoza: 0,46%

(NA)