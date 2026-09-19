La NASA descubrió un nuevo cráter en la Luna: equivale a dos estadios de fútbol

Un científico del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA descubrió el cráter de nueva formación más grande jamás hallado en el sistema solar.

Mientras examinaba un mapa gigante de la Luna en la pantalla de su computadora, Robert Wagner observó un punto brillante inusualmente grande rodeado por un halo oscuro, el cual sugería que el material de la superficie en esa zona se había visto alterado.

“Simplemente me detuve, dejé todo lo que estaba haciendo y comencé a investigar qué era ese lugar”, expresó el especialista en procesamiento de imágenes de Intuitive Machines.

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Al comparar imágenes de la Luna antes y después del impacto, Wagner descubrió el cráter de nueva formación más grande jamás hallado en el sistema solar, según informó Science Advances.

El cráter McGetchin

El cráter, oficialmente bautizado como McGetchin en honor al pionero científico lunar Tom McGetchin, se formó en el borde oriental de la Luna entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024, tras el impacto de un cometa o asteroide del tamaño de un edificio de tres a seis pisos contra su superficie.

El cráter mide 222 metros de ancho, equivalente a la longitud de dos campos de fútbol y 43 metros de profundidad. Los científicos estiman que un impacto de esta magnitud ocurre en la Luna aproximadamente una vez cada siglo, o incluso con mayor frecuencia.

Desde la NASA explicaron que este descubrimiento subraya el valor de los datos de su sonda lunar para el estudio de un paisaje dinámico, a medida que la agencia impulsa una presencia humana sostenida y una mayor actividad científica y comercial en la Luna. (NA)