Estados Unidos y Omán conversaron acerca de la crisis en Medio Oriente

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Agencia NA

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al-Busaidi, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, discutieron la rápida evolución de la situación regional y los esfuerzos para distender tensiones, durante una conversación telefónica, informó la cancillería omaní y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

Los dos intercambiaron opiniones sobre los esfuerzos para contener las repercusiones de las tensiones regionales y crear condiciones para los continuos esfuerzos diplomáticos para resolver cuestiones sobresalientes de manera que apoyen la seguridad y la estabilidad regionales, de acuerdo con un comunicado del ministerio.

Además, abordaron cuestiones regionales de interés mutuo y subrayaron la importancia de aprovechar la cooperación existente entre Omán y Estados Unidos, así como de mantener las consultas y la coordinación a través de los canales establecidos, añade el comunicado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Intensas tensiones regionales

La llamada tuvo lugar en medio de intensas tensiones regionales y de perturbaciones en la navegación marítima, sigue el informe de Xinhua.

Previamente, Omán señaló que el buque petrolero con bandera panameña ELGAIA estaba siendo remolcado hacia uno de sus puertos luego de reportar un incendio en la sala de máquinas después de un ataque ocurrido a unas 103 millas náuticas al noreste de la gobernación de Musandam.

Un buque de la Armada Real de Omán evacuó a los 23 miembros de la tripulación, mientras que continúan las operaciones de búsqueda de otros dos tripulantes desaparecidos, indicó el Centro de Seguridad Marítima de Omán.

Mientras tanto, una reunión programada para el lunes entre Irán y los Estados del Golfo en la ciudad omaní de Salalah fue aplazada.

Se esperaba que Irán y Omán informaran a los países de la región sobre sus consultas acerca de las nuevas disposiciones marítimas en el estrecho de Ormuz. (N/A)