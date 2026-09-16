Japón supera las 100.000 personas de 100 años o más y profundiza su crisis demográfica

Japón alcanzó por primera vez una cifra superior a los 100.000 habitantes de 100 años o más, según los últimos registros del Ministerio de Sanidad. El país cuenta actualmente con 107.677 centenarios, un nuevo récord y una muestra del proceso de envejecimiento que atraviesa la sociedad japonesa.

Del total, el 88% son mujeres. La persona más longeva del país es Kishimoto Fuyo, de 114 años y oriunda de Kioto, mientras que entre los hombres el registro más alto corresponde a Kato Hikaru, de 112 años, nacido en Kumamoto.

El ministro de Sanidad, Kenichiro Ueno, celebró el aumento de la expectativa de vida y destacó los avances de la medicina y la tecnología, aunque advirtió sobre la necesidad de sostener el sistema de seguridad social.

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La longevidad japonesa suele asociarse a distintos factores, entre ellos una alimentación basada principalmente en pescado, verduras y arroz, además de un estilo de vida que mantiene a muchas personas mayores activas.

Caminar, utilizar el transporte público, andar en bicicleta y realizar ejercicios de estiramiento forman parte de los hábitos señalados por especialistas. Al mismo tiempo, el envejecimiento impulsó el desarrollo de productos específicos para adultos mayores, como exoesqueletos motorizados y dispositivos tecnológicos adaptados.

El aumento de la población de mayor edad convive, sin embargo, con una fuerte caída de la natalidad. La tasa de fecundidad japonesa descendió a un mínimo histórico de 1,14 hijos por mujer, mientras que los mayores de 65 años representan cerca del 30% de la población y podrían llegar a casi el 40% en 2070.

Las proyecciones oficiales estiman que la población total podría reducirse hasta los 87 millones de habitantes para ese año, en un contexto que las autoridades describen como una “emergencia silenciosa”. (NA)