Estados Unidos admitió por primera vez que tiene armas en el espacio: las duras advertencias de Rusia y China

Estados Unidos admitió por primera vez que tiene armas en el espacio y recibió advertencias de Rusia y China. El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, fue quien confirmó que la Fuerza Espacial estadounidense desplegó armas de “control espacial” en órbita para defender a las fuerzas del país frente a posibles acciones hostiles.

El funcionario hizo la declaración durante una conferencia sobre asuntos militares y espaciales en Maryland. No detalló qué sistemas están en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados, pero aseguró que Estados Unidos busca aumentar su preparación ante amenazas que evolucionan con rapidez.

El anuncio generó preocupación en Beijing y Moscú. China advirtió sobre el riesgo de convertir el espacio en un campo de batalla, mientras que Rusia reclamó que permanezca libre de armas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Estados Unidos confirmó que tiene armas en órbita

Meink explicó que Washington está reforzando sus capacidades frente al desarrollo de tecnología militar espacial de otros países. Según sostuvo, el objetivo es que las fuerzas estadounidenses puedan responder ante posibles acciones hostiles.

“Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó el secretario durante su exposición.

La Fuerza Aérea confirmó que se trata de la primera vez que un funcionario reconoce públicamente que la Fuerza Espacial estadounidense tiene armas desplegadas en el espacio. Hasta ahora, la existencia de este tipo de capacidades era considerada un secreto a voces.

Además de confirmar el despliegue de armas, Meink anunció avances en otros programas militares relacionados con el espacio. Entre ellos se encuentra el desarrollo de interceptores basados en el espacio y una constelación de satélites destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde la órbita.

Según explicó, Estados Unidos comenzará este mes los lanzamientos de esa constelación. El proyecto apunta a mejorar la capacidad de vigilancia y seguimiento de objetivos desde el espacio.

El funcionario también planteó la necesidad de acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías. Para Washington, la competencia con otras potencias obliga a aumentar la preparación de sus fuerzas y ampliar sus capacidades militares.

China advirtió sobre una posible carrera armamentista

La confirmación de Estados Unidos generó una rápida respuesta de China. El gobierno de Xi Jinping cuestionó el despliegue de armas y alertó sobre el riesgo de que el espacio exterior se convierta en un nuevo escenario de conflicto.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, pidió a Washington que deje de ampliar sus capacidades militares destinadas a una eventual guerra espacial. También reclamó evitar una mayor militarización del espacio.

Para algunos especialistas, el anuncio estadounidense no resulta inesperado. La posibilidad de que Washington contara con sistemas de este tipo era conocida desde hace años, pero el reconocimiento público puede aumentar la tensión entre las principales potencias.

Rusia pidió que el espacio permanezca libre de armas

Rusia también reaccionó al anuncio. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostuvo que el espacio debe permanecer libre de armas y defendió los acuerdos internacionales que buscan evitar una escalada militar fuera de la Tierra.

“Contamos con un amplio consenso internacional para seguir trabajando en pro de la completa desmilitarización del espacio”, afirmó Peskov.

Estados Unidos, Rusia, China e India desarrollaron durante las últimas décadas distintas capacidades para operar en el espacio con fines militares. Entre ellas están los sistemas destinados a afectar satélites, que tienen un papel clave en las comunicaciones, la navegación y la vigilancia.

Qué dice el tratado sobre las armas en el espacio

La discusión tiene como principal referencia el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967. El acuerdo establece que los países no pueden colocar en órbita armas nucleares ni otras armas de destrucción masiva.

Sin embargo, el tratado no prohíbe de forma general todo tipo de armamento en el espacio. Esa diferencia abrió una zona de discusión legal que las principales potencias aprovecharon para desarrollar nuevas capacidades militares.

Durante décadas, una de las principales preocupaciones fue la posibilidad de colocar armas nucleares en órbita. Con el avance de la tecnología, el debate se amplió a sistemas capaces de atacar o inutilizar satélites.

Los satélites son fundamentales para las comunicaciones militares, la navegación y la vigilancia. Por eso, su protección y la posibilidad de interferir en los sistemas de otros países se convirtieron en una parte central de la competencia militar espacial.

La experta en derecho espacial Laetitia Cesari explicó a la AFP que el artículo 4 del tratado de 1967 se refiere a las armas de destrucción masiva y las armas nucleares, pero no establece una prohibición sobre todas las demás armas que podrían operar en el espacio.

El tema podría volver a discutirse en Naciones Unidas. La próxima reunión sobre desarme, prevista para noviembre, podría abrir un nuevo debate sobre cómo regular estas capacidades y evitar que la competencia entre las grandes potencias derive en una carrera armamentista espacial. (TN)