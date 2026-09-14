Reabren una galería del Museo de Historia Natural de Londres cerrada desde la Segunda Guerra Mundial

El Museo de Historia Natural de Londres volverá a abrir al público una galería que permaneció cerrada durante más de 80 años, desde los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. El espacio, que históricamente funcionó como galería de esqueletos y mamíferos, recuperará su acceso público el próximo 16 de septiembre con la exposición “La naturaleza y nosotros”.

La sala sufrió daños en 1943, durante los ataques aéreos que golpearon a Londres en la guerra, y desde entonces su acceso quedó restringido. En los últimos años fue utilizada para albergar de manera privada las colecciones botánicas del museo.

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La reapertura tendrá inicialmente una duración de 18 meses y permitirá recorrer un espacio histórico del edificio. La exposición reunirá 50 objetos destinados a explorar cómo evolucionó la relación de los seres humanos con el mundo natural.

Entre las piezas seleccionadas figura una maqueta de un dinosaurio de Crystal Palace, vinculada con las primeras representaciones de la vida prehistórica; el esqueleto victoriano de “Jenny”, una foca monje, y un juguete de La Guerra de las Galaxias de la década de 1980 que quedó incrustado de briozoos.

La propuesta busca relacionar objetos científicos, culturales y cotidianos para mostrar las distintas formas en que las sociedades observaron, estudiaron y transformaron su relación con la naturaleza.

El director del Museo de Historia Natural, Doug Gurr, consideró la reapertura un momento relevante para la institución y destacó que, después de más de ocho décadas, los visitantes podrán volver a ingresar a un espacio histórico del edificio y acercarse a una mirada renovada sobre el vínculo entre las personas y el mundo natural.

La iniciativa forma parte de la campaña por el 150 aniversario del museo, que contempla la ampliación de sus espacios hasta 2031 mediante la construcción de nuevas galerías y la recuperación de otras que ya forman parte del edificio.

El Museo de Historia Natural tuvo además un récord de visitantes en 2025: recibió 7,1 millones de personas, un 13% más que el año anterior, y se convirtió en la atracción turística más visitada del Reino Unido, por encima del Museo Británico.

La reapertura de la galería constituye así parte de un proceso de recuperación y ampliación de uno de los principales museos científicos británicos, al tiempo que recupera para el público un espacio que quedó marcado por uno de los episodios más traumáticos de la historia contemporánea europea. (NA)