Colecta urgente por Lila: necesita una costosa operación de columna



"Lila", cuyo nombre es Blidach Vásquez Flores, tiene 55 años, trabaja como mucama en un hotel y es afiliada a PAMI.

Hace días, en una resonancia de columna, le detectaron una lesión dentro del canal raquídeo a la altura de T6-T7 que está desplazando la médula dorsal. Existe sospecha de meningioma y debe estudiarse y operarse con urgencia.

A pesar de las dolencias, Lila sigue trabajando. Hay días en los que casi no puede caminar. Acostumbrada a ser independiente toda su vida, hoy se le dificulta hasta lo más básico y eso la afecta no solo en lo físico, sino también en lo emocional y mental.

Su familia inició hace una semana una colecta solidaria urgente porque no pueden afrontar el costo de la cirugía y los gastos médicos. La meta es de más de $8.000.000 y hasta ahora no lograron juntar ni $120.000."Nos falta prácticamente toda la suma. Cualquier aporte, por más pequeño que sea, suma muchísimo", contó su hijo Eduardo.

Para ayudar a Lila:

Alias: DONACION.LILA.2026

Titular: Eduardo Humberto Ciruli