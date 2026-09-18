Mirtha Legrand fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei

Mirtha Legrand volvió a ser internada a menos de una semana de haber recibido el alta médica. La diva ingresó al Sanatorio Mater Dei por guardia y quedó bajo observación médica.

La conductora se sentía bien hasta el mediodía. Ante el malestar, decidió ir al centro de salud, en donde decidieron internarla.

En el parte médico que dio a conocer la institución médica, comunicaron: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

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“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”, cerraron y anticiparon que, de no haber cambios, darán un nuevo parte el lunes.

Qué había dicho Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

El lunes pasado, en diálogo con Puro Show (eltrece), Marcela Tinayre había comentado que Mirtha estaba bien, aunque todavía presentaba mucha tos.

“Está muy bien, sigue recuperándose porque salió ayer -por el domingo- y está con mucha tos. De la bronquitis, lo que más te molesta es la tos, que además, puede durar 15 o 20 días”, explicó Marcela en esa entrevista.

Durante la charla, los periodistas le preguntaron a Marcela si el cuadro de salud de su madre podía estar relacionado con sus últimas salidas públicas. La conductora reconoció que tanto ella como el resto de la familia le habían pedido que se cuidara.

“Los dos últimos eventos que fue... ‘¿Me acompañás?’, me dijo. ‘No, con este frío, ni pienso’, le dije. Y le habíamos dicho muchas veces ‘Pero mamá, no salgas tanto’. Porque su debilidad son los bronquios”, contó. (TN)