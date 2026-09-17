A casi un año del triple crimen de Varela, arrestaron a un nuevo sospechoso y ya son 16 los detenidos

A casi un año del triple crimen con sello narco de Florencio Varela, donde asesinaron a Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), un nuevo sospechoso fue arrestado este jueves y ya son 16 los detenidos en la investigación.

Se trata de David Godoy, quien será indagado este viernes por el juez federal del Departamento Judicial de Morón Jorge Rodríguez.

El implicado habría estado durante los asesinatos perpetrados en la noche del 19 al 20 de septiembre de 2025 en la vivienda de la calle Chañar 702, en la zona Sur del conurbano.

En función de esta situación, se ordenó la prórroga del secreto de sumario hasta la indagatoria del acusado. (NA)