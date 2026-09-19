Argentino y Sportiva vuelven a cruzarse en un clásico que puede marcar la lucha por las semifinales

El rugby regional tendrá este sábado una nueva y muy atractiva jornada con actividad correspondiente al Regional Pampeano A

En la máxima categoría la fecha 12 llega con clásicos, tanto en nuestra ciudad con Argentino local ante Sociedad Sportiva (15.45, arbitraje de Santiago Bevaqua) y también en Mar del Plata con el líder Mar del Plata Club ante su escolta Sporting (desde las 16).

En el clásico bahiense previamente se disputarán los encuentros de Preintermedia a las 12.15 (Gianfranco Canzio Otero) e Intermedia desde las 14 (Esteban Bevaqua).

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Será el segundo enfrentamiento de la temporada entre ambos. En la primera rueda, Sportiva se impuso con amplitud por 66-10, aunque el contexto de este nuevo clásico es diferente. Las Palomas llegan 4º en la tabla, con la necesidad de sumar para sostener sus posibilidades de acceder a las semifinales, mientras que Argentino (8º) encara las últimas fechas de la fase regular con el objetivo puesto en la Reválida A-B que disputará posteriormente.

Sportiva viene de caer en La Carrindanga frente al líder Mar del Plata Club por 31-25, resultado que agregó otra derrota en sus últimas cuatro presentaciones (3). De todos modos, a tres fechas del cierre de la fase clasificatoria, Las Palomas mantienen posibilidades intactas de asegurar su lugar entre los semifinalistas.

En tal sentido, Mar del Plata Club y Sporting ya abrocharon su lugar en el cuadro la fecha pasada. Universitario (Mar del Plata) y Sociedad Sportiva dependen de sí mismos para acompañarlos, mientras que Comercial todavía puede meterse: necesita descontar al menos 4 puntos respecto de Sportiva en las tres jornadas restantes. Los Cardos ya no tiene chances matemáticas, aunque necesita resultados para no caer al 7º y jugar la Reválida A-B.

Argentino, en tanto, llegará al clásico después de una nueva derrota, esta vez ante Los Cardos por 39-31 en Tandil, pero con una actuación que dejó mejores sensaciones que las presentaciones previas. El Azul continúa sin victorias luego de 11 presentaciones y ya tiene confirmada su participación en la Reválida A-B. La duodécima fecha del TRP A se completará este sábado con Comercial-Universitario de Mar del Plata y San Ignacio-Los Cardos.

Los partidos que completarán la segunda rueda:

- Fecha 13 (sábado 3-10): San Ignacio-Argentino, Los Cardos-Comercial, Universitario-Mar del Plata Club y Sporting-Sociedad Sportiva.

- Fecha 14 (sábado 10-10): Argentino-Sporting, Sociedad Sportiva-Universitario, Mar del Plata Club-Los Cardos y Comercial-San Ignacio.

Formaciones

Así saldrán los equipos para afrontar este clásico:

Argentino: 1. Facundo Aristimuño, 2. Francisco Ramírez, 3. Manuel Otero; 4. Martiniano Barsellini y 5. Santiago Ramos; 6. Francisco Maenza, 7. Nicolás Hernández, 8. Nicolás Marengo; 9. Matías D'Empaire y 10. Ramiro Correa; 11. Tomás Moro, 12. Guido Marconi, 13. Martín Olivero, 14. Franco Litterio; 15. Tomás Expósito. Entrenador, Lisandro Flores.

Relevos, 16 Cristian Villarreal, 17 Guido Ermiaga, 18 Valentín Infante, 19 Joaquín Brizzi, 20 Bautista Schulmeister, 21 Pedro Selvarolo, 22 Agustín Grunewald, 23 Manuel Molina.

Sociedad Sportiva: 1. Mauricio Torrisi, 2. Santiago Báncora, 3. Ignacio Lance; 4. Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli y 5. Federico Stein; 6. Gerónimo Rivas Pompei, 7. Francisco Cantalejos, 8. Felipe Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10. Juan Cruz Samuel; 11. Felipe Serrat, 12. Joaquín Rey Saravia, 13. Pedro Zorzano, 14. Alan Martínez; 15. Facundo Fernandez. Entrenador, Diego Samuel.

El recambio será con 16. Joaquín Giménez, 17. Martín Dosio, 18 Lautaro Césari, 19. Fermín Otaño, 20. Francisco Larrañaga Astibia, 21. Pedro Galmarini, 22. Tomás Inchausti y 23. Mateo Cardoso Lopes.