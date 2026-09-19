Milei y Bullrich compartirán este lunes una reunión de Gabinete

Javier Milei y Patricia Bullrich volverán a compartir una reunión formal este lunes en la Casa Rosada, después de una semana marcada por las tensiones en torno a los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. El encuentro de Gabinete está previsto para las 10 y, hasta ahora, ambos mantienen su asistencia.

Bullrich no volvió a hablar con Milei sobre el conflicto desde que hizo públicas sus diferencias con el Gobierno. La senadora tiene previsto participar de la reunión, mientras en Balcarce 50 sostienen que el encuentro sigue programado pese al viaje presidencial a Estados Unidos.

El clima interno continúa tenso. Funcionarios cercanos al Presidente cuestionan la decisión de la exministra de exponer públicamente los problemas de coordinación y aseguran que Milei busca evitar una confrontación abierta. La estrategia oficial fue bajar el tono frente a cada declaración y no responder directamente.

En la Casa Rosada rechazan además que exista una estrategia acordada para que Bullrich se diferencie del Gobierno y absorba parte del malestar social. Cerca del Presidente sostienen que Milei no quiere disidencias públicas dentro del oficialismo y que los últimos movimientos de la senadora no fueron coordinados con él.

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La tensión alcanza también a Karina Milei. En sectores cercanos a la secretaria general cuestionan los movimientos de Bullrich, aunque coinciden en que una ruptura no forma parte de las alternativas que analiza el Gobierno. La Casa Rosada necesita además a la titular del bloque libertario para sostener las negociaciones en el Senado.

La reunión del lunes tendrá lugar pocas horas antes de que Milei abandone el país. El Presidente partirá a las 23 hacia Nueva York para participar de la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas y mantendrá actividades en Estados Unidos hasta el jueves. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes por la mañana. (TN)