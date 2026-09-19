Rusia exigió que Japón retire los sistemas Tifón estadounidenses de su territorio, informó María Zakharova, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, según pudo determinar la Agencia Noticias Argentinas.

“El 3 de septiembre, una nota de protesta fue enviada a la parte japonesa en Moscú y Tokio en relación con el despliegue de sistemas estadounidenses Tifón en tierra, diseñados para lanzar misiles de alcance intermedio y más corto, en la isla de Kyushu”, detalló Zakharova a través de un comunicado.

También señaló que el despliegue de lanzadores Typhoon en territorio japonés es inaceptable bajo cualquier pretexto y demandó su retiro.

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Zakharova también enfatizó que Japón debe reconocer plenamente los resultados de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo los aspectos territoriales referentes a las islas Kuriles del Sur, y abandonar su camino hacia la remilitarización.

El 1 de septiembre, Zakharova afirmó en una conferencia de prensa en vísperas del Foro Económico Oriental en Vladivostok que claramente se le había informado a la embajada japonesa que el despliegue de este tipo de armamento en territorio japonés, incluso bajo el pretexto de ejercicios militares, “es absolutamente inaceptable, ya que representa una amenaza para la seguridad de Rusia”.

Convocaron a la encargada de negocios del Reino Unido

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anticipó que convocó a la encargada de negocios del Reino Unido en Rusia, Danae Dholakia, por el aumento del suministro de armas de Londres a Ucrania.

El 24 de agosto, la oficina del primer ministro británico Andy Burnham anunció que el país autorizó a la compañía de defensa MBDA a publicar información clasificada de los componentes británicos del misil de crucero de largo alcance SCALP.

La información le ayudará a Kiev a montar estas armas, sigue la información de Moscú, contenida en cables de la agencia Xinhua.

La “línea marcadamente confrontativa (de Reino Unido) respecto al tema de Ucrania está claramente subordinada a la tarea de alargar y escalar el conflicto armado por todos los medios, y solo aleja más el prospecto de su solución política”, señaló el ministerio en un comunicado.

De acuerdo con el ministerio, se le informó a Dholakia que Rusia se reserva el derecho a tomar las medidas de represalias necesarias de acuerdo con su derecho a la defensa propia.

El ministerio también advirtió que cualquier instalación militar británica en territorio ucraniano utilizado para lanzar ataques contra Rusia sería considerada como objetivo legítimo.

Ucrania volvió a recibir fondos de la UE

Con relación a la información anterior, Ucrania recibió un nuevo tramo de 3.300 millones de euros (cerca de 3.780 millones de dólares) de la Unión Europea (UE) para financiar sus necesidades prioritarias de defensa, según informó el primer ministro de ese país, Sergii Koretskyi.

Los fondos serán utilizados, en particular, para comprar misiles y drones, explicó Koretskyi en Telegram.

El tramo fue proporcionado de conformidad con el mecanismo de préstamos de apoyo a Ucrania, el cual contempla hasta 45.000 millones de euros en asistencia para Ucrania en 2026, incluyendo financiamiento de apoyo presupuestario y de defensa.

La UE finalizó el préstamo de apoyo de 90.000 millones de euros para Ucrania en abril con el fin de proporcionar apoyo presupuestario y de defensa para el país en 2026 y 2027. (N/A)