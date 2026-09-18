ARCA postergó Ganancias: las dos nuevas fechas que deben tener en cuenta los contribuyentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el calendario del Impuesto a las Ganancias y estableció dos fechas clave para septiembre: una para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 2025 y otra para el primer anticipo del período fiscal 2026.

La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto a quienes están comprendidos en el régimen general como a los adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Fue establecida mediante la Resolución General 5890/2026, publicada el 25 de agosto en el Boletín Oficial.

De esta manera, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el martes 22 de septiembre de 2026, inclusive, para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. La fecha anterior había sido establecida para el 27 de agosto.

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Se trata de una nueva modificación de un calendario que ya había sido prorrogado anteriormente.

ARCA: qué pasa con el pago de Ganancias 2025

Existe, sin embargo, una diferencia fundamental. La prórroga alcanza a la presentación de la declaración jurada, pero no modifica la fecha de pago del saldo resultante de Ganancias 2025.

La resolución mantiene el 27 de julio de 2026 como vencimiento para el ingreso del saldo. Por ese motivo, no debe interpretarse que ARCA otorgó plazo hasta septiembre para pagar el impuesto correspondiente al ejercicio 2025.

El esquema establece expresamente dos fechas diferentes: 22 de septiembre para la presentación y 27 de julio para el pago. Así figura en el artículo 1° de la Resolución General 5890/2026 publicada en el Boletín Oficial.

ARCA justificó la extensión por razones de administración tributaria y señaló que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones. El organismo indicó además que la decisión surgió del diálogo con entidades que nuclean a profesionales de Ciencias Económicas.

Cuándo vence el primer anticipo de Ganancias 2026

La segunda modificación importante corresponde al primer anticipo del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2026.

ARCA estableció que esa obligación podrá cumplirse excepcionalmente hasta el jueves 24 de septiembre de 2026, inclusive.

El cambio también está directamente confirmado por ARCA: el organismo informó que el primer anticipo fue trasladado al 24 de septiembre, junto con la extensión otorgada para presentar la declaración jurada de 2025.

Por lo tanto, los contribuyentes alcanzados deberán prestar atención a dos vencimientos durante la próxima semana: el 22 de septiembre para presentar Ganancias 2025 y el 24 para ingresar el primer anticipo de Ganancias 2026.

La aclaración central es que estas fechas corresponden a obligaciones diferentes. El pago del saldo de Ganancias 2025 no fue trasladado a septiembre, por lo que la prórroga no supone una extensión general de todas las obligaciones vinculadas con el impuesto. (N/A)