Descubrieron dos sitios arqueológicos en Río Negro

Dos sitios arqueológicos fueron descubiertos en una zona rural de la localidad Pilcaniyeu, en la provincia de Río Negro, y se realizó un relevamiento planimétrico, fotográfico y georreferencia para obtener mayor información al respecto.

El hallazgo se logró en medio de una inspección por parte del personal del Escuadrón 34 Bariloche "Cabo Primero Marciano Verón", que dio aviso a las autoridades pertinentes para concretar la inspección ocular de los sitios y constatar su veracidad.

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Este martes una patrulla ambienta, junto con los integrantes de la Dirección de Patrimonio y Museos y un arqueólogo del CONICET-UNRN, recorrió desde la ciudad de San Carlos de Bariloche hacia la localidad de Pilcaniyeu, un área cubierta por montañas y causes de agua, para lograr geolocalizar la zona de interés e identificar dos sitios arqueológicos.

Al llegar al punto de interés, determinaron que dichos sitios son de gran importancia ocupacional humana en el que había pinturas, cuevas, aleros, pircas como así también fragmentos e instrumentos líticos.

De este modo, de acuerdo con el parte informativo de Gendarmería, se realizó relevamiento debido a que no existían registros ni investigación alguna.

La comitiva dispuso que el área sea considerada de gran importancia científica por la historia habitacional de los indígenas de la región, previa a la llegada de la colonización europea (500 años atrás aproximadamente).

Finalmente, en el marco de la Ley 3.041 y Ley Nacional 25.743 “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”, el personal comisionado realizó las actividades de relevamiento planimétrico, fotográfico y georreferencia. (NA)