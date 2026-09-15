Nelquihue: "Nos robaron, pero no nos van a sacar las ganas de seguir"

Sin el generador de energía, no se puede extraer el agua para los animales

"Econtramos el candado roto y las puertas forzadas del obrador y de ahí sacaron todo: los bidones de nafta, el generador de energía que usamos para el agua de los caballos, las latas de Ensure que les damos a las viejitas, una caja con herramientas y la carretilla, la última que habíamos comprado para limpiar y darles de comer", contó Diana Miriam, voluntaria del lugar.

El detalle de lo sustraído incluye una carretilla Truper, herramientas varias, un generador Honda 7500 rojo y negro, cinco bidones de nafta de 5 litros y varias latas de Ensure, además de haber provocado daños en los cables de electricidad.

"Sabemos que, lamentablemente, nadie está exento de estas situaciones. Pero duele especialmente cuando el robo ocurre en una fundación, un espacio sostenido a pulmón, donde todo el trabajo es realizado ad honorem por voluntarios, y donde cada elemento se consigue con muchísimo esfuerzo".

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El generador Honda 7500 rojo y negro, valuado en alrededor de 2.100.000 pesos, era clave para el funcionamiento diario.

"Ese generador lo usamos para sostener el predio. Sin él, se nos complica muchísimo para sacar el agua para darles a los animales. Además se llevaron los 5 bidones de combustible de 5 litros cada uno y todas las herramientas, que son lo que usamos cada día para poder sostener el trabajo".

Carretilla robada

La denuncia ya fue realizada (N.º FD00005603-0273469/2026, PP-02-00-020349-26/00) y se tomaron las medidas correspondientes. A pesar de la tristeza y la impotencia, los voluntarios remarcan que la misión sigue intacta: "Nosotros intentamos rescatar, cuidar y rehabilitar animales que alguna vez conocieron el maltrato. Queremos dejar un mundo un poquito mejor. Por eso, que entren a un lugar como Nelquihue y se lleven lo que necesitamos para funcionar genera una enorme bronca, pero no nos van a quitar las ganas de seguir".

En medio de la adversidad, también agradecen el acompañamiento de la comunidad: "Por suerte nuestros vecinos están atentos y nos acompañan. Eso nos da fuerza".

Hoy, más que nunca, la Fundación necesita apoyo. "Lo que buscamos es que alguna empresa nos pueda facilitar un generador, donarnos herramientas, una carretilla, o que alguien que tenga algo pueda colaborar. Todo suma. A quienes siempre están, donan, comparten y ayudan: gracias infinitas".

Alias para colaborar: fundacion.nelquihue