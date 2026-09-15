Nueva causa contra L-Gante: qué encontraron en los allanamientos

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, y un allegado fueron notificados en la causa por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio luego de los allanamientos concretados por la Policía de la provincia de Buenos Aires donde se incautaron dispositivos móviles y una camioneta de alta gama.

El expediente judicial se inició a raíz de la denuncia de una vecina de 23 años, quien refirió que fue intimidada por un sujeto apodado "El Oso", tío del músico, para que abandonara la vivienda bajo la advertencia de que la obligaría "La Mafilia".

Días después, siempre de acuerdo al relato de la joven, el propio Valenzuela arribó al domicilio al mando de una camioneta negra junto a unas diez personas, irrumpiendo en el patio del inmueble tras abrir el portón para amedrentar a los moradores con armas de fuego. Más tarde, regresaron y allí uno de sus acompañantes volvió a exhibir un arma desde la ventanilla.

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A través del análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo, los pesquisas individualizaron los vehículos, a los involucrados y tres inmuebles vinculados a la maniobra, motivo por el cual la UFI N°10 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez solicitaron los allanamientos.

En el operativo del lunes por la noche se notificó a L-Gante y a E.J.A.C, ambos de 26 años. A su vez, se secuestró una camioneta de alta gama BMW X5, la cual fue utilizada durante la comisión de los hechos investigados; y tres celulares, que serán sometidos a peritajes.

“Ambos causantes quedaron formalmente notificados de los derechos y garantías que les asisten bajo la carátula de amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todas en concurso real entre sí”, destacaron a este medio. (N/A)