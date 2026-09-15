Drogas: ordenaron la detención de una mujer descubierta por las cámaras del CeUM

Una mujer de nacionalidad uruguaya sospechada de comercializar drogas fue detenida esta mañana por la policía, informaron fuentes oficiales.

La imputada, identificada como Mary Del Carmen Martínez Wrobbel, fue arrestada por efectivos de Drogas Ilícitas por pedido del fiscal Mauricio Del Cero, de la UFIJ Nº 19, y orden del Juzgado de Garantías Nº 3.

Los voceros señalaron que la acusada comenzó a ser investigada el 9 de abril pasado, a partir de un procedimiento puesto en marcha por la intervención de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hecho se produjo en el sector de Pacífico al 200, cuando personal de la UTOI fue alertado por un presunto "pasamanos" (entrega de drogas a cambio de dinero) en la vía pública.

Los policías interceptaron a Martínez Wrobbel y secuestraron en su poder 21,4 gramos de marihuana y un teléfono celular.

"Del análisis de su dispositivo celular se determinó la existencia de comunicaciones que acreditan la venta de estupefacientes", describieron.

La mujer, que va a ser indagada en las próximas horas, está imputada de haber tenido en su poder marihuana con fines de comercialización y haber vendido marihuana y cocaína entre marzo y abril de este año.