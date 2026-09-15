Polémica por ejercicios militares entre Marines de EE.UU. y la Armada Argentina en Tierra del Fuego

El vínculo entre las gestiones gubernamentales de Estados Unidos y Argentina, encabezadas por Donald Trump y Javier Milei, respectivamente, volvió a quedar en el centro de la polémica debido a la presencia de ejercicios militares practicados de manera conjunta entre marines y fuerzas de la Armada Argentina, en Tierra del Fuego.

Las maniobras militares que desarrollan ambos países en la Patagonia se difundieron en las redes sociales y no tardaron en viralizarse; suceden luego del anuncio del gobierno de Milei de fortalecer la presencia militar nacional en el Atlántico Sur.

Además, las acciones de las milicias suceden tras el anuncio del avance del impulso de la construcción de la Base Naval Integrada, una zona estratégica de la provincia austral que, el último viernes, fue recorrida por el ministro de Defensa, Carlos Presti; el canciller, Pablo Quirno; y los jefes del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y de la Armada, Carlos Romay.

Una de las críticas al despliegue de las fuerzas estadounidenses vino por parte del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó: “La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas”.

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Los ejercicios de Estados Unidos en la región más austral de Argentina fueron aprobados por decretos de necesidad y urgencia por parte del Presidente, a sabiendas de que la cooperación entre ambos países sería reprobada por la oposición en el Congreso.

Con libertad para actuar en el Mar Argentino, la presencia norteamericana se suma al armamento que la Fuerza Armada Argentina sumó durante gestiones de Joe Biden y Donald Trump: los 24 aviones F-16 para la Fuerza Aérea, de origen estadounidense aunque comprados a Dinamarca (llegaron hasta ahora seis). Hay intención, además, de comprar vehículos blindados y los helicópteros Black Hawk para el Ejército. Más fusiles a Israel, el otro aliado. (con información de TN)