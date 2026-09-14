El Bapro lanzó nuevos préstamos para comprar autos a tasa fija o UVA: cuánto financia y cómo acceder

El Banco Provincia (Bapro) lanzó nuevas líneas de créditos, una a tasa fija y la otra UVA+6%, para la compra de automóviles 0km y usados. Lo hizo días después de que el Banco Nación (BNA) presentara una nueva línea UVA+19% con plazos de hasta cinco años para la adquisición de rodados.

La entidad de la provincia de Buenos Aires amplió su oferta de créditos con el lanzamiento de Préstamo Acá Tu Auto, que permite financiar la compra de vehículos 0 km y usados de manera completamente digital, directamente en concesionarias adheridas en territorio bonaerense.

La nueva línea ofrece la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor del auto, con montos que van desde $100.000 hasta $50 millones, según la evaluación crediticia y las condiciones vigentes para cada cliente.

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El préstamo automotor que lanzó el Bapro tiene dos formatos: UVA y tradicional.

La opción UVA arranca en UVA + 6% anual, la tasa más baja del mercado, y permite financiar en plazos de 12 a 48 meses. Por otro lado, la modalidad tradicional ofrece una tasa fija desde 55% anual, con plazos de devolución que van de 12 a 72 meses.

Para acceder, el o la interesado/a debe elegir un vehículo en alguna de las más de 70 concesionarias adheridas, donde recibirán una propuesta de financiamiento personalizada.

Si acepta las condiciones, la operación se confirma desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de papeles ni trámites presenciales. El pago del crédito se realiza en cuotas mensuales mediante débito automático.

Desde el Bapro indicaron que la iniciativa se enmarca en la estrategia de fortalecer su presencia en distintos segmentos de consumo, con herramientas digitales y nuevas alternativas de financiamiento.

Además de autos, el préstamo a distancia también está disponible para la compra de motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería y transporte de pasajeros. (TN)