La mora en los créditos a las familias alcanzó el 18% en julio y suma 21 meses de suba continua

El análisis de las estadísticas del Banco Central (BCRA) dio cuenta de un nuevo aumento en la morosidad de los préstamos a las familias en julio, combinado con una contracción del crédito al sector privado.

Según un informe elaborado por la consultora Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, la irregularidad por monto llegó al 18% del crédito en julio, lo que significó un alza de medio punto en un mes y de 10,3 puntos porcentuales en un año. Con ese resultado, acumuló 21 meses consecutivos en alza.

Ese valor incluye tanto a la deuda bancaria como a la otorgada por otros proveedores. “Los proveedores no financieros de crédito (PNFC) explican 14,6% del crédito nacional, pero su mora por monto (31,3%) supera holgadamente la del sistema financiero (15,8%). Su peso y su fragilidad varían fuerte entre provincias”, indicó el reporte.

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Como dato positivo, el trabajo añadió que la serie de la mora operativa (que no incluye los créditos en situación 5 y sirve como un indicador más genuino de la mora al evitar los diferentes criterios de las empresas) se ubicó en 11,8% de la cartera y empezó a mostrar una meseta.

El mapa de la morosidad

El reporte diferenció la mora por monto de la tasa de deudores. La primera es el saldo en situación crediticia 3, 4 y 5 sobre el crédito informado y promedió un 18% en el total nacional.

Las proporciones más elevadas se vieron en La Rioja (25,3%), Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En cambio, los niveles más bajos se ven en Entre Ríos (14%), CABA (12,4%) y La Pampa (9,6%).

El informe también resaltó que La Rioja presenta la mayor incidencia de proveedores no financieros, que explican el 36% del financiamiento provincial. Sin embargo, dentro de este segmento, los mayores niveles de mora se observan en Misiones (39,3%), San Luis (36,8%) y Chaco (35,8%).

Por su parte, la tasa de deudores con mora mide la cantidad de personas que tuvieron problemas para pagar sus deudas. A nivel nacional, promedió el 26,6% en julio.

Al mirar por jurisdicción, La Rioja encabeza nuevamente el ranking provincial, con un 36,5% de clientes en situación irregular. La siguen San Juan (35,6%) y Catamarca (35,5%). Las provincias con menores ratios en esta medición son Santa Fe (23,1%), La Pampa (20,4%) y CABA (15,4%).

Qué pasa con la morosidad en las empresas

Un trabajo de la consultora Equilibra puso el foco en la morosidad de las empresas que, si bien tiene números mucho mejores que el segmento familiar, se quintuplicó en menos de dos años: pasó del 0,7% en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de este año (como porcentaje del monto).

“Pese a la fuerte suba de la mora, esta no llega a la mitad del récord de 8,1% observado a inicios de 2020 (default Vicentin + cepo + cuarentena). No obstante, la probabilidad de que un crédito a empresas caiga en mora ya triplica la media de los últimos 20 años”, indicó el reporte.

Además, la cantidad de empresas en mora se más que duplicó en dos años: fue de 16.200 a casi 37.500 y alcanza al 13,4% del total. A grandes rasgos, el informe observó que la morosidad es mayor entre las pymes, ya que alcanza al 9,3% de los préstamos menores a $5 millones, pero baja al 1,8% en las líneas superiores a los $3800 millones.

A nivel de los sectores, las actividades ganadoras del modelo económico impulsado por el Gobierno tienen los mejores niveles de cumplimiento, mientras que aquellas orientadas al mercado interno presentan la mayor morosidad. Por ejemplo, la irregularidad de las empresas dedicadas a la intermediación financiera o la de minería y energía es inferior al 0,5%.

Por el contrario, la construcción y el comercio lideran el ranking sectorial del monto de créditos en mora con 7,7% y 6,5% del total, respectivamente. Por su parte, la irregularidad en la industria apenas supera la media del crédito a empresas (3,7%), aunque tiene gran disparidad según la actividad. (con información de TN)