Caminaba con su perro y encontró 125 piezas óseas en Puerto Madryn: revelaron de qué se trata

Un hombre que caminaba con su perro cerca de la Ruta 3 en Puerto Madryn encontró 125 piezas óseas este domingo, por lo que dio aviso de inmediato a la Policía, lo que provocó un amplio operativo en la zona próxima a la Reserva de Servicoop.

De manera inmediata, se activó el procedimiento que concluyó con el hallazgo de un cráneo y distintas bolsas que contenían huesos, entre otros elementos y desechos.

Ante la aparición de los restos, el fiscal de turno Lautaro Volpi solicitó el secuestro de lo reunido y su inmediato traslado para concretar las pericias correspondientes y develar, lo antes posible, su pertenencia.

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Este lunes, el Ministerio Público Fiscal de Chubut informó, a través de un comunicado, que los primeros análisis indicarían que los restos corresponderían a material arqueológico de antigua data.

“Durante el procedimiento se recolectó la totalidad de los indicios presentes en el lugar y se contabilizaron aproximadamente 125 piezas óseas, entre las que se encuentran los principales elementos del esqueleto”, destaca el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con las primeras observaciones, los restos son de antigua data: “Algunas costillas presentan vestigios compatibles con posibles fracturas consolidadas”, mientras que “en el resto de las piezas examinadas no se observaron lesiones visibles”.

El paso siguiente será que los elementos recolectados sean sometidos a mayores estudios, “a fin de determinar con mayor precisión su antigüedad y origen”. (NA)