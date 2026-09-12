Chile: al menos 16 personas murieron en el incendio de un hogar geriátrico

Al menos 16 personas murieron y otras 10 debieron ser evacuadas tras incendiarse un geriátrico en Chile, informaron medios internacionales.

La tragedia ocurrió en la región de La Araucanía, más precisamente en Pitrufquén, donde se quemó el hogar denominado “El Edén”, precisaron distintos medios.

Intervinieron siete dotaciones de bomberos y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de diferentes nosocomios de Villa Comuy.

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Las causas que originaron las llamas todavía se investigan, lo mismo que las de otro episodio similar que afectó el jueves a la escuela de Mogo, en la comuna de Kadutu, y se saldó con 27 víctimas fatales.

La única empleada presente en el momento del siniestro logró evacuar a diez residentes antes de que las llamas se extendieran por completo. Las personas rescatadas fueron realojadas en otro albergue durante las horas siguientes, mientras que los heridos —tanto internos como personal— fueron trasladados al hospital de Pitrufquén. Las investigaciones buscan determinar si esa trabajadora era, efectivamente, la única persona a cargo del establecimiento en ese turno nocturno.

El general de Carabineros Miguel Herrera, jefe de zona de La Araucanía, informó que las indagatorias procurarán establecer si existían cadenas o bloqueos en las puertas del establecimiento al momento del incendio. La mayoría de las habitaciones del asilo se encontraban en el primer piso de la estructura, y se intenta confirmar si todos los accesos estaban habilitados conforme a la normativa vigente. (N/A e infobae)