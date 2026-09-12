Mammana, jugador de Vélez, fue operado y quedó en terapia intensiva tras el partido: el parte médico

Emanuel Mammana, jugador de Vélez Sarsfield, fue operado de urgencia y quedó internado en terapia intensiva tras una dura lesión sufrida en el empate ante Newells's (1 a 1) en el encuentro correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Luego de un choque con su compañero, el arquero Tomás Marchiori, a los 66 minutos, el defensor dejó la cancha y debió ser asistido tras sufrir un "traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax".

Luego del juego, desde el club publicaron un parte médico que decía lo siguiente:

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Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.

Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.

Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución.

Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales.

*La jugada de la lesión