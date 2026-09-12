Finalistas del US Open: Zverev y Shelton, que realizó el servicio más rápido en la historia de los Grand Slams

Alexander Zverev y Ben Shelton serán los protagonistas de la final del US Open individual masculino, el próximo domingo.

El alemán le ganó al ruso Karen Khachanov por 6-3, 7(9)-6(7) y 7(8)-6(6) y mientras que el estadounidense superó a su compatriota Frances Tiafoe, por por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5.

Ben Shelton realizó el servicio más rápido en la historia de los Grand Slams: 254 km/h.

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El juego de Zverev se desarrolló en 2 horas y 56 minutos en el Estadio Arthur Ashe.

Más allá de que el encuentro resultó en tres sets corridos para el alemán número 2 del mundo, el 50 del ranking dio pelea estirando la definición de los dos sets finales.

Mientras que el partido de Shelton (Nº 9 mundial) tuvo una duración de 3 horas y 16 minutos, significando un veradero bombazo del zurdo de 23 años ante el Nº12.

Shelton es el elegido para suceder a Andy Roddick (2003), el último héroe local en Nueva York. Aunque su primera final de Grand Slam coincidirá con la sexta, tercera seguida, de su experto oponente, el campeón de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, 29 años y nº 2.