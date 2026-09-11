Habrá utopías para rato: Gustavo Alfaro renovó contrato con Paraguay

Gustavo Alfaro llegó a un acuerdo económico y renovó su contrato con la Selección de Paraguay hasta 2030.

El entrenador argentino, que tenía otras ofertas sobre la mesa, se inclinó por la continuidad con el proyecto en la Albirroja luego de una gran Eliminatoria y un Mundial para el recuerdo.

El nuevo contrato de Gustavo Alfaro se extiende hasta la finalización de la próxima clasificatoria, con prórroga automática en caso de conseguir el objetivo de estar presente en la siguiente cita ecuménica.

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La noticia fue dada a conocer por Robert Harrison, el presidente de la APF, con una foto y un mensaje claro: "2030 allá vamos".

Paraguay alcanzó los octavos de final del último Mundial, en el que dio un batacazo inolvidable y se cargó a Alemania en dieciseisavos.

Gustavo Alfaro dará a conocer durante este fin de semana la lista de convocados para los próximos amistosos ante Bolivia y Colombia.