San Lorenzo metió otro triunfo y sigue invicto, en una noche que predominaron los visitantes

San Lorenzo suma y sigue, en este recorrido de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", tras ganarle a Comercial, de visitante, 81 a 71.

Fue el principal partido correspondiente a la sexta fecha, en la que también Altense derrotó a Sportivo Bahiense, en el Eladio Santos, 78 a 60.

Van pegados Juan Cruz Iturbide y Lautaro Fernetich.

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Argentino, por su parte, metió un triunfazo ante Ateneo, en Punta Alta, 87 a 82.

Mientras que Velocidad ganó un duelo directo a Bahía Basket, 74 a 67 y El Nacional no tuvo inconvenientes frente a Espora: 76-54, lo mismo que 9 de Julio ante La Falda: 90-59.

Comercial 71, San Lorenzo 81

Con un fuerte contraste en lo que fue el inicio de partido de San Lorenzo con el final, le permitió llevarse la victoria ante Comercial, 81 a 71, conservando el invicto en este segundo tramo.

La visita perdía 25-13 en el primer cuarto, sufriendo a Martín Álvarez y Santiago Bussetti.

Aguirre obliga a Bussetti a desprenderse del balón.

Fue creciendo después del tres minutos del segundo período, aumentó sus tiros a distancia y recortó a 4. A partir de ahí el trámite se emparejó, más allá que el portuario logró establecer 10 de luz promediando el tercer cuarto (49-39), pudiendo Sanlo nuevamente acortar a 2 puntos.

Joaquín Coria empuja hacia adentro ante Bussetti.

Desde la última vez que el portuario estuvo al frente (64-63) hasta el cierre, San Lorenzo metió un parcial de 18 a 7.

Puño apretado de Matute Martínez.

El siempre rendidor Juan Ignacio De Pástena sumó 25 puntos (10-14 en t2 y 5-9 en t1), Matute Martínez fue creciendo y selló 15 puntos (3-4 en t3, 1-3 en t2 y 4-5 en t1), más 3 rebotes y otras tantas asistencias.

Nicolás Herbik lo festeja, Facundo Asensi lo sufre y Ariel Di Marco lo señala.

También fue clave en la remontada Nicolás Herbick, con 4-6 en triples, mientras que Joaquín Coria bajó 13 rebotes y anotó 13 puntos.

Comercial (71): S. Bussetti (21), J.C. Iturbide (6), L. Orellano (3), M. Álvarez (16), F. Asensi (9), fi; F. Cardone (5), Giuliano Barcala (6) y F. Lambrecht (5). DT: Gustavo Candia.

San Lorenzo (81): R. Aguirre (3), M. Martínez (15), L. Fernetich (6), J.I. De Pastena (25), J. Coria (13), fi; N. Herbik (16), J.P. Fuentes (3) y S. Seewald. DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Comercial, 25-13; 44-37 y 57-53.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y⁩ Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Sportivo 60, Altense 78

Cuarta victoria en fila de Altense, como visitante, frente a Sportivo, por 78 a 60, la cual le permitió trepar al segundo puesto.

El verde -que anotó 12-24 en triples-, estableció 13 de luz en el primer cuarto y logró mantenerla, teniendo como figura a Ezequiel Pordomingo, con 13 puntos (3-3 en t3, 2-3 en t2 y 3-3 en t1), más 10 asistencias.

En tanto, Lautaro Jaimes aportó 13 unidades (3-5 en t3, 2-3 en t2), más 6 rebotes y 3 asistencias. A la vez, Nahuel Zanabria terminó con 10 unidades y 5 recobres.

En el tricolor, Gerónimo Stach metió 10 puntos y bajó 15 rebotes.

Sportivo (60): M. Boccatonda (6), G. Stach (10), G. Martínez (13), A. Amore (5), M. Ayala (6), fi; J. Tuero (6), Th. Boubeé (5), E. Miguel (2), B. Guaglianone (3) y U. Montes (4). DT: Miguel Loffredo.

Altense (78): E. Pordomingo (13), J.M. Bicondoa (11), B. Baier (6), N. Zanabria (10), Nahuel Altamirano (6), fi; M. Ortega (4), A. Lera (9), D. Agalupe (6) y L. Jaimes (13). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Sportivo, 11-24; 28-45 y 47-60.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Ateneo 82, Argentino 87

Argentino se recuperó de la doble derrota, superando en Punta Alta a Ateneo, por 87 a 82.

El equipo de Andrés Iannamico tuvo capacidad para recuperar se un pobre segundo cuarto (21-9) y sacar adelante un trámite complicado.

El chiquito Facundo Durando, con 3-6 en triples, 4-6 en dobles y 5-8 en libres fue el goleador, sumando también 7 rebotes y 6 asistencias.

Mauro Montanaro, por su parte, anotó 21 unidades (8-11 en t2 y 5-6 en t1) y bajó 8 rebotes, mientras que Juan Pedro Paronetto, hizo 4-9 en triples y bajó 6 rebotes, a la vez que Franco Malmesi aportó 13 puntos y 5 recobres.

En el local, Guillermo Mallemaci clavó 30 puntos (0-1 en t3, 10-17 en t2 y 10-14 en t1), más 14 rebotes.

Ateneo (82): N. Ilacqua (6), F. Percello (15), B. Sacomani (3), G. Mallemaci (30), D. Ezcurra (13), fi; M. Casco, M. Leiva (15) y J. Margiotta. DT: Alexis Amarfil.

Argentino (87): F. Durando (22), J.P. Paronetto (15), B. Ugolini (9), F. Malmesi (13), M. Montanaro (21), fi; G. Parrotta, S. Boyé, S. Suanez (7), J. Gonzalía, N. Antonelli y A. Puentes. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Ateneo, 17-24; 38-33 y 54-59.

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

El Nacional 76, Espora 54

El Nacional volvió al éxito (lleva cinco ganados sobre seis) con un triunfo sólido ante Espora por 76-54 en la Quinta.

Con buenas producciones de Valentín Ruibal (más valioso del local, con 13 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos) y de Iñaki Errazu ingresando desde el banco (18 puntos, todos triples con 6-18), empezó a sellar el resultado en el tercero. Justamente, cuando el tirador se despachó con 4 de sus 6 bombazos...

El Nacional (76): V. Ruibal (13), F. Dulsan (13), A. Schneider (12), A. Catalán (7), M. Cruglak (5), fi; I. Errazu (18), R. Arce (2), V. Díaz (1), E. Walter, U. Méndez, O. Rayes (5) y S. Marzialetti. DT: Juan Cruz Santini.

Espora (54): Gianfranco Barcala (7), A. Miguez (1), M. Achor (6), T. Galant (14), J. Coronel (5), fi; M. Véliz (8), M. Salinas, I. Costanzo (2), L. Ruiz (2), N. Saltari y J. Martínez (9). DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: El Nacional, 26-16; 37-29 y 61-42.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Mariano Enrique y Alberto Arlenghi.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Velocidad 74, Bahía Basket 67

Velocidad pudo sellar la victoria ante Bahía Basket en los minutos finales, para ganar como local por 74-67 y sumar así su segundo triunfo en el Clausura.

Hubo un par de aciertos de 3 puntos clave en "Velo" como para frenar la voluntad de Bahía en el lapso final. Uno, de Agustín Icasto a 2m31s que puso el marcador 68-59. El otro, ante esfuerzo rival por recortar con la gran noche de Kiessling, de Valentín Périga para el 71-63 a 38s, después que la visita recortara a cinco con 1-2 en libres de Emanuel Kloster.

Velocidad (74): S. Dutari (21), S. Ferrari (5), B. Mandolesi (9), A. Icasto (7), P. Pollio (10), fi; R. Ayala Torales (6), G. Berdini (7) y V. Périga (9). DT: Alan Rava.

Bahía Basket (67): F. Salce (3), E. Kloster (9), E. Jaime (12), C. Bianchi, S. Ponzoni (5), fi; J.B. Kiessling (22), A. Durand (9), J. Mambretti (2) y J.M. Vázquez (5). DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: Velocidad, 22-17; 42-31 y 56-50.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Francisco⁩ Irrazábal.

La Falda 59, 9 de Julio 90

Con un arranque de partido sólido (16-1 en poco más de 5 minutos) 9 de Julio se llevó un cómodo triunfo ante La Falda por 90 a 59 como visitante.

Al cabo del primer tiempo los porcentajes de lanzamientos "hablaron" de lo que fue la etapa inicial (levantó el local en el 2C) y pronosticaron la tendencia: "Nueve" con 71% de efectividad en lanzamientos dobles (goleo repartido, encabezado por Federico Escobar con 12 unidades) y "Lafa" con 38% en dobles y 17% en triples.

El contraste también en la campaña en el Clausura: 9 de Julio logró su segundo éxito en fila y La Falda la quinta derrota seguida.

La Falda (59): P. Amigo, J. Marcos (6), F. Riccio (2), B. Jaratz (3), I. Frisón (12), fi; B. Mangiapane (23), T. Zamparo, A. Rozas Denis (1), M. Cuchetti (7), G. Cuchereno (2) y J. Chazarreta (3). DT: Juan Miguel Vigna.

9 de Julio (90): A. Pena (12), L. Lucchetti (13), S. Villegas (10), B. Rodríguez (6), F. Escobar (15), fi; S. Rodríguez (4), M. Costa (4), R. Blanco (10), L. Vecchi (8), A. Osinaga (5), N. Mazza (3) y B. Tordini. DT: Julián Turcato.

Cuartos: La Falda, 5-27; 29-48 y 46-65.

Árbitros: Joel Schernenco⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Lo que viene

El martes completarán Argentino-San Lorenzo el partido pendiente de la cuarta fecha.

Y la séptima programación será el viernes 18, con San Lorenzo-Velocidad, Argentino-Comercial, Ateneo-Sportivo, 9 de Julio-El Nacional, Bahía Basket-La Falda y Espora- Altense.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (14PG-2PP), 20 puntos (*)

2º) Altense (12-5), 19,5

3º) 9 de Julio (12-5), 19

4º) Comercial (11-6), 18,5

4º) El Nacional (9-8), 18,5

6º) Sportivo (10-7), 17,5

7º) Velocidad (8-9), 16,5

7º) Ateneo (7-10) 16,5

9º) Argentino (8-8), 16 (*)

10º) Bahía Basket (5-12), 15,5

11º) La Falda (3-14), 13,5

12º) Espora (2-15), 13

(*) El martes 15 completarán el partido pendiente.